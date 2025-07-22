TGM ve ASFAT'tan Römorkör Sözleşmesi - Son Dakika
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Ekonomi

TGM ve ASFAT'tan Römorkör Sözleşmesi

22.07.2025 18:00
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TGM İzmir Tersanesi ve ASFAT AŞ, römorkör inşasına dair çerçeve sözleşmesi imzaladı.

TGM İzmir Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT AŞ arasında römorkör inşasına ilişkin çerçeve sözleşmesi imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinlikte, TGM İzmir Tersanesi Komutanlığı ile ASFAT AŞ arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

İmza töreni, Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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