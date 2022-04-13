TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık - Son Dakika
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TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık

13.04.2022 10:46

TGRT Haber'de ana haber sunan Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyattan değerlendirilmesine ağır tepki gösterdi: İyi kazıklandık, güzel kazıklandık, müthiş kazıklandık.

Gazete Duvar'ın haberine göre, TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen akaryakıt fiyatlarının aynı orandan düşmemesine grafikle tepki gösterdi. "Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" dedi.

Ekrem Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak nasıl indirim olmadığını anlattı:"Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü.

''BENZİNDE İNDİRİM FALAN YOK''

Rafineriler, dağıtım şirketleri zahmet oldu ama bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya'nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler.

Sağ olsunlar. Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı.

''YANLIŞ OLSAYDI MİLYON TANE AÇIKLAMA GÖNDERİRLERDİ''

Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık. Bravo. Zahmet olmuş, 1 lira indirim yapmışsınız."

YORUMLAR (1)
  • Rotasız Gassal: Sonunda gerçekten halkı savunan bir ekran yüzü çıktı. Mimiklerinden kimsenin adamı olmadığı besbelli Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık - Son Dakika


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