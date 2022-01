The Conforium Hotel Van hizmetini sürdürüyor

Van'da 2021 yılında açılan The Conforium Hotel, hizmetini aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan The Conforium Hotel Van sahibi Emre Ekinci, otelin geçen sene yaz döneminde açıldığını hatırlatarak, geçen süre zarfında kente bir katma değer kattıklarını söyledi. 78 odalı olan otelin yerli ve yabancı turistlere konaklama hizmeti sunduğunu belirten Ekinci, "Memleketimize bir yatırım olsun, istihdama katkı sunsun ve bunun yanında ilimizdeki konaklama sorununu bir nebze olsun çözmek adına güzel bir yatırım oldu. 78 odadan oluşan otelimizde balo salonu, toplantı salonu, çok amaçlı salon, restoran, spor salonu, havuz ve SPA, masaj salonu ve kuaför gibi birçok alan mevcut" dedi.

Otelde ilk etapta 50 kişinin istihdamını sağladıklarını dile getiren Ekinci, ileriki süreçte bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini belirtti. The Conforium Hotel Van'ın Türkiye'de kurulacak olan zincirin ikinci halkası olduğuna vurgu yapan Ekinci, "Şu anda yurt dışıyla ilgili projelerimiz var ve bunlar yapım aşamasında. İnşallah birkaç sene sonra Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ve yurt dışında The Conforium ismi olacaktır. Konfor açısından diğer otellerden çok farklı olduğumuzu biliyoruz. Bunu da müşterilerimizin geri dönüşlerinden alıyoruz. Müşterilerimizin iyi yorumları bizleri de haliyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Turizm işini çok sevdiklerini de sözlerine ekleyen Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2015 yılında bu sektöre girdik ama kolay benimsedik. Tüm dünyanın pandemi ile mücadele ettiği zor bir süreçte, böyle bir yatırımı ilimize kazandırdık. Sonuçları ne olursa olsun kabullendik. Şu an belki beklentimizi tam olarak karşılamasa bile pişman değiliz. Çünkü bu yatırımımızı memleketimize yaptık. İnşallah ilimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olur." - VAN