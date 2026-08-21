THY'nin Asya Gelirleri Avrupa'yı Geçti

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) büyümesi Avrupa'nın ardından Asya'da mercek altına alındı. Nikkei Asia'da yayımlanan yazıda, havayolu şirketinin Asya gelirlerinin Avrupa'yı geçtiği ele alınırken Avustralya aktarmasız uçuşlar ve yeni kabin sınıfı 'Premium Economy' ön plana çıktı.

Dünyanın önde gelen finans ve ekonomi yayın kuruluşlarından Japonya merkezli Nikkei Asia, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile bir röportaj yaparak, havayolu şirketinin Asya kıtasındaki varlığını değerlendirdi. Kapsamlı yazıda, Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik pazarındaki kapasite artışını, İstanbul üzerinden oluşturulması planlanan yeni bağlantı koridorunu, uzun menzilli uçuş stratejisini, Avustralya planlarını ve uluslararası ortaklık fırsatları ele alındı. Uluslararası uçuş ağına sahip Türk Hava Yolları'nın 133 ülke ve 358 destinasyona ulaştığına dikkat çekildi.

ÇİN'DE ÖNEMLİ BÜYÜME

Prof. Dr. Murat Şeker, Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'nın Türk Hava Yolları'nın en yüksek karlılığa sahip bölgeleri arasında bulunduğunu belirterek, geniş gövdeli uçak filosunun gelişimine paralel olarak bölgedeki uçuş frekanslarını önümüzdeki yıllarda yüzde 15-20 artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Çin için planlanan kapasite artışının öne çekildiğini belirten Şeker, Pekin, Şanghay ve Guangzhou seferlerinin planlanandan daha erken artırıldığını söyledi. Nikkei Asia, havayolu şirketinin bu bağlamda Çin'e haftalık uçuş sayısının bu yıl 10 frekanslık artışla 42'ye ulaştığını ve mevcut trafik haklarının 49 sefere kadar büyüme imkanı sunduğunu aktardı. Kasım ayında Çengdu seferlerinin başlamasının planlandığı belirtilirken, Urumçi de Türk Hava Yolları'nın yeni uçuş planları arasında gösterildi.

İSTANBUL ÜZERİNDEN ASLA İLE AVRUPA ARASINDA 'İKİNCİ KORİDOR'

Küresel transfer pazarındaki rekabeti değerlendiren Prof. Dr. Murat Şeker, Körfez merkezli hava yollarının Asya ve Avustralya ile Avrupa arasındaki güçlü konumuna karşı Türk Hava Yolları'nın İstanbul üzerinden 'ikinci bir koridor' oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Gelecek dönem büyümesinde uzun menzilli hatların ağırlık kazanacağını belirten Şeker, bazı şehirlere ikinci ve üçüncü seferlerin eklenmesiyle Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ile Uzak Doğu arasında ilave bir bağlantı koridoru oluşturmayı planladıklarını söyledi.

ESNEK KAPASİTE YÖNETİMİ

Nikkei Asia yapılan değerlendirmede, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından Türk Hava Yolları'nın kapasitesini talebin güçlü olduğu pazarlara yönlendirdiğine dikkat çekti. Dar gövdeli uçakların Orta Asya, Afrika ve Avrupa'daki bazı hatlara kaydırıldığını belirten yayın, geniş gövdeli yolcu ve kargo uçaklarında ise Japonya, Çin, Avustralya, Tayland, Singapur ve Vietnam gibi pazarlara ağırlık verildiğini aktardı. Bu kapasite değişiminin ikinci çeyrek performansına katkısına değinen Nikkei Asia, talebin güçlü olduğu hatlara haftalık 58 ilave yolcu ve 61 kargo frekansı eklendiğini kaydetti.

İKİNCİ ÇEYREKTE 7,2 MİLYAR DOLAR GELİR

Nikkei Asia, Türk Hava Yolları'nın ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 20,5 artarak 7,2 milyar dolara ulaştığını aktardı. Aynı dönemde yolcu gelirlerinin yüzde 15, kargo gelirlerinin yüzde 58 yükseldiğine dikkat çeken yayın, ilk yarı toplam gelirinin de yüzde 20,8 artışla 13,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Röportajda jeopolitik gelişmelerin maliyetlere etkisi de ele alındı. Şeker, jet yakıtı fiyatlarındaki artışın ilk yarıda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ek maliyet yarattığını belirtirken, Nikkei Asia çatışmaların diğer etkileriyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığını aktardı. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın ikinci çeyrekte yeni müşterilerin yaklaşık yüzde 5'ini kazandığına ve pazar payını yaklaşık 1 puan artırdığına dikkat çekti.

ASYA GELİRLERİ AVRUPA'YI GEÇTİ

Nikkei Asia, Asya'nın Türk Hava Yolları'nın gelir yapısındaki artan ağırlığına da dikkat çekti. Asya hatlarının toplam gelir içindeki payının ikinci çeyrekte 5 puan artışla yüzde 32'ye ulaştığını aktaran yayın, böylece bölgenin yüzde 27 paya sahip Avrupa'yı geride bıraktığını belirtti. Asya hatlarının toplam yolcu trafiğindeki payının da yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldiğini kaydetti. Röportajda bu büyümeyi destekleyen kıtalar arası trafik gelişimine de yer verildi. Prof. Dr. Murat Şeker, Afrika ile Asya arasındaki yolcu trafiğinde yüzde 70, Doğu Avrupa ile Asya arasındaki trafikte ise yüzde 40 artış yaşandığını belirtti. Nikkei Asia ayrıca Türk Hava Yolları'nın Rus hava sahasını kullanabilmesinin bazı Doğu-Batı rotalarında daha kısa uçuş süreleri sağlayabildiğine dikkat çekti.

JAPONYA'DA BÜYÜME FIRSATI

Prof. Dr. Murat Şeker, Japonya'ya gerçekleştirilen haftalık 25 seferi artırmayı hedeflediklerini, Singapur ve Vietnam'da elde edilen yeni trafik haklarının da bölgedeki büyümeyi destekleyeceğini ifade etti. Nikkei Asia, Türk Hava Yolları ile Japonya arasındaki finansal ilişkiye de değindi. Japon yatırımcıların şirketin uçak kiralama finansmanı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığını aktaran yayın, son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar değerindeki 100'den fazla uçağın finansmanında Japon yatırımcıların rol aldığını belirtti.

AVUSTURYA'DA YENİ DÖNEM AKTARMASIZ UÇUŞLAR VE PREMİUM ECONOMY

Nikkei Asia, Türk Hava Yolları'nın uzun menzilli büyüme planları kapsamında Avustralya'ya da odaklandı. 2028'den itibaren Sidney ve Melbourne'e aktarmasız uçuşların planlandığını aktaran yayın, aynı dönemde uzun menzilli hatlarda Premium Economy kabininin hizmete sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Prof. Dr. Murat Şeker, Premium Economy segmentinin şirketin finansal performansına önemli katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

YENİ ORTAKLIKLAR VE YATIRIM FIRSATI

Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları'nın Asya ve Güney Amerika dahil farklı pazarlarda hava yolu operasyonları, uçak bakım-onarım (MRO) ile kargo alanlarında ortak girişim fırsatlarına açık olduğunu belirtti. Nikkei Asia, bu girişimlerde yüzde 30 ila 50 arasında ortaklık payının değerlendirilebileceğini aktarırken, Türk Hava Yolları'nın dünyanın üçüncü büyük MRO sağlayıcısı konumuna da dikkat çekti. Şeker, bu alandaki ortaklıkların önemli sinerji fırsatları oluşturabileceğini ifade etti. Nikkei Asia'nın röportajı, Türk Hava Yolları'nın Asya-Pasifik'teki büyüme yönelimini, İstanbul üzerinden geliştirmeyi hedeflediği yeni bağlantı koridorunu ve uzun menzilli hatların gelecek dönem stratejisindeki artan ağırlığını ortaya koydu.