THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı

THY, \'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi\' Ödülünü Kazandı

Türk Hava Yolları (THY), Global Banking & Markets tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülüne layık görüldü. THY, çeşitli para birimleri ile gerçekleştirdiği yenilikçi finansman işlemleri ile maliyet verimliliğini artırmayı hedefliyor.

22.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Hava Yolları (THY), Global Banking & Markets tarafından 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülüne layık görüldü.

Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri töreni İstanbul'da gerçekleşti. Törende, THY'ye 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülü verildi. Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker; "İş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz örnek niteliğindeki bu finansman işlemi, filomuzu yeni nesil uçaklarla modernize ederken, en uygun maliyetli finansmana erişim için farklı finansman yapıları oluşturmamıza ve uygulamadaki başarımızın da bu tip prestijli bir ödül ile taçlandırılmasına vesile oluyor. Bu başarımızdan mutluluk duyuyoruz. Ödüle layık görülen finansman işlemimizde bizleri destekleyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

THY, ÇEŞİTLİ PARA BİRİMLERİYLE FİNANSMAN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, çeşitli para birimlerinde elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlamak amacıyla yenilikçi finansman işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. BNP Paribas tarafından Japonya Kalkınma Bankası (Development Bank of Japan) ortaklığıyla düzenlenen finansman işlemleri, 1 adet Airbus A350 uçağı için Balthazar Sigorta Destekli Finansman Yapısını ve 2 adet Rolls Royce motoru için Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) Garantili Finansmanı içeriyor. JPY cinsinden yaklaşık 235 milyon ABD doları tutarındaki toplam finansman tutarı, Global Banking & Markets tarafından "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" olarak kabul edildi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: THY, 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' Ödülünü Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.