THY, \'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi\' Ödülünü Kazandı

Ekonomi

TÜRK Hava Yolları (THY), Global Banking & Markets tarafından 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülüne layık görüldü.

Global Banking & Markets: CEE, CIS & Türkiye Ödülleri töreni İstanbul'da gerçekleşti. Törende, THY'ye 'Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi' ödülü verildi. Törenle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker; "İş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz örnek niteliğindeki bu finansman işlemi, filomuzu yeni nesil uçaklarla modernize ederken, en uygun maliyetli finansmana erişim için farklı finansman yapıları oluşturmamıza ve uygulamadaki başarımızın da bu tip prestijli bir ödül ile taçlandırılmasına vesile oluyor. Bu başarımızdan mutluluk duyuyoruz. Ödüle layık görülen finansman işlemimizde bizleri destekleyen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz" dedi.

THY, ÇEŞİTLİ PARA BİRİMLERİYLE FİNANSMAN İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları, çeşitli para birimlerinde elde ettiği gelirleri sayesinde kur riskini en aza indirip, maliyet verimliliğini sağlamak amacıyla yenilikçi finansman işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. BNP Paribas tarafından Japonya Kalkınma Bankası (Development Bank of Japan) ortaklığıyla düzenlenen finansman işlemleri, 1 adet Airbus A350 uçağı için Balthazar Sigorta Destekli Finansman Yapısını ve 2 adet Rolls Royce motoru için Birleşik Krallık İhracat Finansmanı (UKEF) Garantili Finansmanı içeriyor. JPY cinsinden yaklaşık 235 milyon ABD doları tutarındaki toplam finansman tutarı, Global Banking & Markets tarafından "Yılın Vergi Kalkanlı Finansman İşlemi" olarak kabul edildi.