Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz" - Son Dakika
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Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz"

07.07.2022 09:41

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz" Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır yoğunluğuna ilişkin, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz"

ARDAHAN - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır yoğunluğuna ilişkin, "Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve AK Parti il başkanı Kaan Koç ile birlikte Çıldır ilçesinden Gürcistan'a açılan Aktaş Sınır Kapısında yaşanan TIR yoğunluğunu yerinde görmek ve yoğunluğun azaltılmasına yönelik durum değerlendirmesi yapmak üzere sınır kapısında toplantı ve incelemede bulundu.

Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ticaretin daha çok karayolu üzerinden yapılmasına bağlı olarak Aktaş Sınır Kapısında yaşanan TIR yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, TSO Başkanı Çetin Demirci, Bakanlık Genel Müdürleri, sınır kapısı yetkilileri, ilgili kurum müdürleri ve TIR sürücülerini temsilen şoförler katıldı.

Bakan Yardımcısı Turagay, hem Türkiye tarafı hem de Gürcistan tarafındaki gümrük sahasında incelemelerde bulunarak, Türk ve Gürcü yetkilileri ile TIR sürücülerinden bilgi aldı.

Turagay burada yaptığı açıklamada, "Tır şoförlerimizin uğradıkları bir mağduriyet var. 'Nasıl çözebiliriz?' diye bunu yerinde müşahede etmek için buradayız. 300 arabanın kuyruk oluşturduğu bir ortamda ben 400 araç çıkarmayı başarabilirsem o zaman bir günden fazla bekleme olmaz. Tabii ki bu arada kaçakçılıkla da mücadele temel görevimiz. Ondan taviz yok. İnşallah bayram öncesi bu kuyrukları eriteceğiz. Sarp'ta da aynı sıkıntı var. Şunun altını çizmek istiyorum, Sayın Bakanımız ve hükümetimiz bu konuda çok hassas. Sayın Valimiz Hüseyin Öner ile de görüştük, gerekli bilgileri aldık. İnşallah bu sorunu da kısa sürede çözeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, 'Gümrük kapılarında bayram öncesi TIR kuyruklarını eriteceğiz' - Son Dakika

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