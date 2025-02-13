Ticaret Bakanı Bolat: Cari İşlemler Açığı 10 Milyar Dolara Düşüyor

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılı Mayıs ayında tepe noktası 55,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 45,1 milyar dolar azalarak, 2024 Aralık ayı itibarıyla 10 milyar dolara düşmüştür" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat, cari işlemler açığında 2024 yılında kaydedilen hızlı düşüş ve dengelenme sürecinin, Türkiye'nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesine, finansal istikrara, dış borç ihtiyacının azalmasına, enflasyonla mücadeleye ve makro ekonomik istikrara büyük katkı sağladığını belirtti.

'52,7 MİLYAR DOLAR VEREREK GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUMUŞTUR'

Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen uyguladıkları ekonomi programının olumlu etkileri ile cari işlemler açığında 2024 yılında önemli bir azalma sağlandığını aktaran Bolat, "2024 yılında cari işlemler açığı, 2023 yılındaki 39,9 milyar dolardan 10,0 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılı Mayıs ayında tepe noktası 55,1 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 45,1 milyar dolar azalarak, 2024 Aralık ayı itibarıyla 10 milyar dolara düşmüştür. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2024 yılında 52,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korumuştur. Böylece cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 1'in altına gerilemiştir" dedi.

'MAL VE HİZMET İHRACATI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI'

Mal ihracatında rekor artış yaşandığını kaydeden Bakan Bolat, "2024 yılında mal ihracatımız yüzde 2,4 artışla 262 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 5 azalarak 344 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle dış ticaret açığımız yüzde 22,7 azalarak 82,2 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan artarak yüzde 76,1'e yükselmiştir. 2023 Mayıs ayında 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığı, son 19 ayda 40,1 milyar dolar azalmıştır. Mal ihracatımızdaki başarıya hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet ihracatı, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1 oranında artarak 115,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılında seyahat gelirlerimiz 56,3 milyar dolara, taşımacılık gelirlerimiz ise 39,9 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasında bulundu.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞINDA ÖNEMLİ BİR AZALIŞ SAĞLANMIŞTIR'

Mal ve hizmet ihracatı toplamının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 377,1 milyar dolar ile rekor seviye ulaştığını açıklayan Bolat, "Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle, cari işlemler açığında önemli bir azalış sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Cari işlemler açığındaki düşüşler, bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklerken, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme ve istikrar hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz" dedi.