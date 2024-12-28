Ticaret Bakanı Bolat, Kocaeli'de İş İnsanlarıyla Buluştu

Ekonomi

1) BAKAN BOLAT, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli programı kapsamında iş insanlarıyla Gebze ilçesinde bulunan Gebze Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Gebze Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze yöneticileri ile bir araya gelen Bakan Bolat'a Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri eşlik etti.

'GÜNLÜK KREDİ LİMİTİNİ 4 MİLYARA ÇIKARDIK'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "19 ay önce görevi devraldığımızda 300 milyon TL olan günlük kredi limitini 4 milyara çıkardık. 1 milyarını da KOBİ'ler, tekstil, hazır giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi istihdam gibi istihdam yoğun sektörlere tahsis edeceğini açıkladı. Döviz kredisi olarak ihracatta, döviz bazında reeskont kredisi olarak 'aylık 150 milyon dolar kontenjan ayıracağım' dedi. Firma başına 1.5 milyon doları geçmemek kaydıyla azami 360 günlük vadeyle böylesine bir yabancı para finansman desteği sağlayacağını açıkladı. Hükümetimiz hazine ve maliye bakanlığımız Eximbank sermayesini de son 1 buçuk yıl içerisinde 13.8 milyar TL'den 55.3 milyar TL'ye yükseltti. Aşağı yukarı 4 katı bir artış yaptı. Finansmana erişim diye bir sorun ortada kalmadı. Finansman maliyetleri de düşmeye başladı. İnşallah bizim müteşebbislerimiz, imalatçılarımız daha rahat finansman ihtiyaçlarına kavuşmaya başladılar. Bunların yanında mal ve hizmet ihracatındaki yıl sonu rakamlarımızı 3 Ocak tarihinde İstanbul'da Cumhurbaşkanımız halkımızla paylaşacakö dedi.

'1 TRİLYON 300 MİLYAR DOLAR MİLLİ GELİRİ OLAN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE EKONOMOİSİ'

Büyümenin dış ticaretin katkısıyla iyiye gittiğinin altını çizen Bakan Bolat, "Yüzde 3.2 olarak gerçekleşen ilk 9 aylık büyümememiz 1.9 puan katkıyla net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. İstihdamımız da 1 milyon 60 bin civarında ilave artış sağlandı. İşsizlik oranı 1 yıldan uzun bir süre yüzde 9'un altınadır. Başkanlarımız 'eleman bulmakta ve yetişmiş elman bulmakta güçlük çekiyoruz' dedi. Mesleki eğitime daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini söylediler. Hükümet olarak milli eğitim politikamızda mesleki ve teknik eğitime çok büyük pay ayırıyoruz. Okulların sayısını, müfredatını, donanımını, hocalarımızın sayısını artırıyoruz. Türkiye daha da büyüyecek. Sizler büyüdükçe, güçlendikçe Türkiye de büyüyecek ve güçlenecek. Türkiye ekonomisi de büyüyecek ve güçlenecek. Bu yıl sonunda Allah nasip ederse 1 trilyon 300 milyar dolar milli geliri olan güçlü bir Türkiye ekonomisi müjdesini size 2025 yılının 3'üncü ayının başında TÜİK açıklayacaktır. İlk 9 ay neticesi 1 trilyon 260 milyar dolar olmuşturö ifadelerini kullandı.