Ticaret Bakanı Bolat: Malezya ile Ticaretin Artırılması İçin Destek Çeşitlenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Malezya ile Ticaretin Artırılması İçin Destek Çeşitlenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Malezya arasında ticaretin dengeli bir şekilde artırılması için atılacak adımları destekleyeceklerini açıkladı. Türkiye-Malezya İş Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in katılımıyla gerçekleştirildi. Forumda iş insanları bir araya gelerek işbirliği alanları ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Bakan Bolat, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefinin önemine vurgu yaptı.

11.02.2025 16:49
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya ile ticaretin dengeli bir şekilde artırılması için atılabilecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılımıyla Türkiye-Malezya İş Forumu'nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Forumun Malezya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası (NCCIM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğiyle Putrajaya'da düzenlendiğini belirten Bolat, iş insanlarının bir araya geldiği bu etkinlikte işbirliği alanları ve yatırım fırsatlarının ele alındığını ifade etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in, ülkeler arasında ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi noktasında ortaya koydukları kararlılık ve desteğin, işbirliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması noktasında yol gösterici olacağı değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler arasındaki en büyük ticari ortağımız olan Malezya ile ticaretin dengeli bir şekilde artırılması için atılabilecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Bugün Türk ve Malezyalı firmalar arasında imzalanan işbirliği protokollerinin de ortaklığımızın farklı alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakana, iş forumumuza teşrifleri için teşekkür ediyor, forumun iş dünyalarımızın güçlü ortaklar kurmasına ve ülkelerimiz arasında yeni ortaklıklara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat: Malezya ile Ticaretin Artırılması İçin Destek Çeşitlenecek - Son Dakika

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