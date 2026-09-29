Ticaret Bakanı Bolat, Milwaukee'de G20 ve GFSEC'te kapasite fazlasını görüşecek - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat, Milwaukee'de G20 ve GFSEC'te kapasite fazlasını görüşecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın ABD'nin Milwaukee şehrinde G20 ve GFSEC bakanlar toplantılarına katılacak. Toplantılarda Türkiye'nin ticaret hassasiyetlerinin paylaşılması, GFSEC'te çelikte kapasite fazlasının ele alınması ve Bolat'ın ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın başlayacak ABD'de temaslarında, G20 üyeleri arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve küresel ticaret gündemine ilişkin Türkiye'nin hassasiyetlerinin üye ülkelere aktarılması öngörülüyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bolat, yarın ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret Bakanları ile Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum (GFSEC) Bakanlar toplantılarına katılacak.

ABD'nin G20 Dönem Başkanlığı kapsamında yapılacak toplantıda, dönem başkanlığınca belirlenen "gıdanın zorlayıcı ticaret eylemleri yoluyla silah olarak kullanılması", "üretimde yapısal kapasite fazlası ve küresel tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması" ile "çok taraflı ticaret sisteminin temel prensibi olan en çok kayırılan ülke ilkesinin güncellenmesi" başlıkları ele alınacak.

İki gün sürecek toplantıda, üye ülkelerin ticaretten sorumlu bakanları söz konusu başlıklara ilişkin ülke görüşlerini paylaşacak ve uluslararası ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Çelik sektöründeki kapasite fazlası masaya yatırılacak

GFSEC Bakanları Toplantısı'nda da uzun süredir çok taraflı ticaret sisteminin gündeminde bulunan "aşırı kapasite" konusu çelik sektörü özelinde ele alınacak. Kapasite fazlasının sektör üzerindeki etkileri farklı boyutlarıyla değerlendirilerek, sorunun temel nedenlerine yönelik atılabilecek adımlar görüşülecek.

Söz konusu toplantılar, küresel ticaretin mevcut belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve parçalanma riskleriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda G20 üyeleri arasında ticaret alanındaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesi bakımından önem taşıyor.

Bakan Bolat, çeşitli ülke ve kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapacak

Bakan Bolat'ın da toplantılarda, gündemde yer alan ilgili başlıklara dair Türkiye'nin perspektifini ve hassasiyetlerini G20 üyeleriyle paylaşması bekleniyor.

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamında Bolat'ın, ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Birleşik Krallık, Polonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

Bu görüşmelerde, Türkiye'nin ilgili ülkelerle yürüttüğü ticari ve ekonomik işbirliklerinin yanı sıra gündemde öne çıkan konuların da takibinin yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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