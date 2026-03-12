Ticaret Bakanı Bolat, Niğde'de "STK ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat, Niğde'de "STK ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat, Niğde\'de "STK ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda konuştu Açıklaması
12.03.2026 18:27
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu savaşın da olumsuz etkilerini aşacağız. Allah'ın izniyle bundan hiç şüphemiz yok. Zaten iki tarafın da bu savaşın bitmesini istediği malumdur.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu savaşın da olumsuz etkilerini aşacağız. Allah'ın izniyle bundan hiç şüphemiz yok. Zaten iki tarafın da bu savaşın bitmesini istediği malumdur." dedi.

Bolat, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İsrail'in 2,5 yıldır Gazze'ye yönelik soykırım uyguladığını söyledi.

İsrail'in geçen yıl haziranda da İran'a yönelik saldırılarda bulunduğunu anımsatan Bolat, 28 Şubat'ta ise Orta Doğu ve Körfez ülkelerini kapsayan "mini dünya savaşı"nın ve bölgesel bir ateş çemberinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de hiçbir vatandaşın bu ateş çemberinin içinde tırnağına zarar verdirmediklerini belirten Bolat, "Başarılı dış politika, güçlü ordumuz, güçlü savunma sanayimiz ve ekonomimizin dayanıklılığı, Türkiye'mizin ve halkımızın bu krizlerden, bu savaşlardan tırnağının zarar görmeden felaha, selamete ermesini sağladı." diye konuştu.

28 Şubat'taki İran'a yönelik saldırıların, İran'ın Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik füze ateşlemelerinin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu da bir anda bütün dünyada fiyat artışları, şoklar, navlun fiyatlarındaki artışlar gibi olumsuz etkileri beraberinde getiriyor. Savaşın başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve talimatlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız hepsi bu tür konularda kriz masası oluşturuyor. Ülkemizde bir arz güvenliği sorunu olmasın, fiyat şokları olmasın, akaryakıt fiyatları çok artmasın diye eşel mobil sistemi getirildi, devlet vergi gelirinde yüzde 75 fedakarlık yaptı. Bu sayede bu savaşın da olumsuz etkilerini aşacağız. Allah'ın izniyle bundan hiç şüphemiz yok. Zaten iki tarafın da bu savaşın bitmesini istediği malumdur. Bütün dünya bitmesini istiyor çünkü burada kolayca bir galibiyet ya da mağlubiyet olmayacağını iki taraf da anladı. ABD'den gelen son birkaç günlük sinyaller operasyonun bitirileceği anlamında işaretler var. Bunu hep birlikte göreceğiz."

Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde kaydettiği gelişimi anlatan Bolat, Türkiye'nin 2003'ün başından 2025'in sonuna kadar 23 senede yıllık yüzde 5,44 reel büyüdüğünü söyledi.

Bolat, Türkiye'nin G20 ve OECD ülkeleri içinde bazı yıllar 3. bazı yıllar 2. sırada en yüksek büyüme oranlarını elde ettiğine dikkati çekerek, "Bu nasıl oldu? Yatırımla, üretimle, teknolojiyi geliştirerek, OSB'lerimizin sayısını 170'ten 340 küsura çıkararak, organize tarım bölgeleri kurarak oldu. 23 yılda sanayimizin yanında tarımsal üretimimizi yıllık dolar bazında 3 katına çıkardık. 24 milyar dolardan aldık 75 milyar dolara çıkardık. 3 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı 32,6 milyar dolara yükselttik. Toplam ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, mallarda 273,4 milyar dolara yükseldik. Dünya ihracatındaki payı yüzde 0,50 iken yüzde 1,07'ye yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de daha önce 8 şehirde doğal gaz olduğunu, şu anda ise 81 ilde ve birçok ilçede olduğunu belirten Bolat, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarımız Avrupa'nın en ucuzu. Hükümetimiz, sanayicimiz, meskenler ve hane halkları için sübvanse ediyor. Sanayicilerimiz, işletmeler, KOBİ'ler için iş gücü sigorta prim desteği veriyoruz." dedi.

Niğde'ye yönelik yatırımlar ve destekler hakkında bilgi veren Bolat, "Niğde'nin ihracatı, 277 milyon dolara yükseldi. İthalatı da 59 milyon dolar. Yani Niğde bir ithalat yapıyor, beş ihracat yapıyor. Biz bakanlık olarak Eximbank Reeskont kredilerinden 28 milyon dolar Niğdeli ihracatçılara destek sağladık. Bütün bunlar ekonomimizi, sanayimizi, tarımımızı, hizmetlerimizi, KOBİ'lerimizi, esnafımızı, çiftçimizi geliştirmek için yaptığımız çalışmalar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, programın ardından Niğde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

