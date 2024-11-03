Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan ile 10 milyar dolara gidiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan ile 10 milyar dolara gidiyor

Bakan Bolat, Suudi Arabistan ile 2025 hedefinin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.

03.11.2024 21:14
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Bakan Bolat: "Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak"

"Suudi Arabistan ile ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız"

"Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da 30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Suudi Arabistan ile ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış töreninde açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerden bahsederek, "Ekonomi, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da mükemmel düzeye yakın ilişkilerimiz var ve giderek yükselmektedir" dedi.

"Suudi Arabistan ile ticaretimizde hedef 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak"

Suudi Arabistan ile yapılan ticarete ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, şöyle devam etti: "Karşılıklı ticaretimizde bu yıl tarihi bir rekor kırıp 8 milyar doları aşacağız. 2025 için hedefimiz 10 milyar dolarlık psikolojik eşiği aşmak olacak. Onu da sizlerin sayesinde birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. İslam ülkeleri 2002 yılında Türkiye'nin dış ticaretinde yüzde 10 civarında bir paya sahipti. Bugün bu oran yüzde 30'a ulaştı" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, "Türkiye'de halihazırda tam 1400 Suudi Arabistanlı yatırımcı 2 milyar dolarlık yatırım yaptı ve sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe faaliyet gösterdi. Türkiye'nin 1,2 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını, yıl sonunda kişi başına milli gelirin 15 bin dolara ulaşacağını ve mal ile hizmet ihracatının 375 milyar dolarlık hacme ulaşacağını müjdelemek istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da 30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı"

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 520 milyar dolarlık 12 bin 330 projeyi 138 ülkede başarıyla tamamladığının altını çizen Bakan Bolat, "Müteahhitlerimiz Suudi Arabistan'da 30 milyar dolarlık 420 projeyi başarıyla tamamladı. Türk müteahhitleri bu yılın 9 ayında dünyada en çok Suudi Arabistan'da inşaat ihalesi kazandı. 2,3 milyar dolarlık kontratlara imza attılar. Yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyar doları geçmesini ümit ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan ile 10 milyar dolara gidiyor - Son Dakika

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