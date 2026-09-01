Ticaret Bakanı Bolat: Tarım ve gıda sektörü büyümenin lokomotifi, ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu sene muhteşem bir yıl tarım ve gıda sektörü için. Harika yağışlar aldık ve tarımsal üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Büyümemizin dinamosu, lokomotifi haline geldi." dedi.

Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı "Foodist İstanbul"un açılış töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Bolat, fuarda 561 yerli ve 76 yabancı katılımcının olduğunu belirterek, 70 binden fazla ziyaretçinin beklendiğini, 10 holde düzenlenen fuara gerek yurt içinden gerekse yurt dışından ziyaretçilerin ve katılımcıların ilgisinin yoğun olduğunu dile getirdi.

Bolat, 3-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde dünyanın önde gelen e-ticaret pazar yerlerini bir araya getirecek olan İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesinde (IGEXX 2026) de Çin ve Japonya'dan pazar yerlerinin temsilcilerinin, gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalarla bir araya geleceğini söyledi.

Söz konusu pazar yerlerinin temsilcilerinin de yarın Foodist Fuarı'nı ziyaret edeceklerini belirten Bolat, "Randevular bakanlık yetkililerimiz tarafından ayarlandı. Bu da Foodist Fuarı'na bir bonus oldu." diye konuştu.

Bolat, üç sektörün hiçbir zaman yok olmayacağını ifade ederek, bu sektörleri gıda, tekstil ve inşaat olarak sıraladı ve gıda sektörünün en stratejik sektörlerin başında olduğundan bahsetti.

Pandemi, savaş ve kriz dönemlerinde gıda sektörünün kritik önem taşıdığından bahseden Bolat, "Bu dönemlerde hükümet olarak gerekli tedbirleri hemen aldık. Gübre ithalatındaki vergileri sıfıra indirdik ve antrepolardaki gübrelerin yerli kullanıma açılmasını sağladık. Tarım için çok önemli olan gübre konusunda aldığımız bu tedbirler ve diğer tedbirlerle bu önemli, büyük krizlerin piyasalarımıza ve halkımıza yansımasını engellemiş olduk. Mazot çok önemli bir girdi. Eşel mobil sistemiyle hükümetimiz 500 milyar liralık, bu zor şartlarda ilave sübvansiyon yaparak enerji fiyatlarının dünyadaki büyük çalkantı kadar artmasını engellemiş oldu." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin tarım, sanayi ürünleri ve hizmet sektöründeki başarısıyla dünyada büyük oyunculardan birisi haline geldiğini ifade ederek, artık Türk ürünlerinin kaliteyi ve yüksek teknolojiyi sembolize ettiğini dile getirdi.

Bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına değinen Bolat, "Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüme gösterdi. Dünya ekonomisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiği, dünya ticaretinin ticaret savaşları nedeniyle daraldığı bir ortamda bu büyüme ılımlı ve Türkiye ekonomisinin bölgemizdeki savaşlara rağmen, dünya ekonomisindeki çalkantılara, dünya ticaretindeki korumacılık rüzgarlarına rağmen başarılı olduğunu göstermektedir." açıklamalarında bulundu.

Bolat, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine değinerek işsizlik oranının yüzde 8,1 olarak gerçekleştiğini ve işsiz sayısının 3 milyonun altında olduğunu ve bu durumun istikrarlı bir tabloya işaret ettiğini söyledi.

Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını iki gün sonra Ankara'da açıklayacaklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye, tarım, gıda ve işlenmiş gıda sektöründe dış ticaret fazlası veren bir ülke. Geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolardı ve 2002'de 3 milyar dolar tarım ihracatından geçen yıl 32,5 milyar dolar tarım ihracatına yükseldi. Yaklaşık 10 katına yakın bir artış gerçekleşti. Bu bizim tarımda kendi kendine yeterli olan dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmamızın eseridir. Burada olağanüstü dönemlerde savaş, doğal afet, felaket gibi kural dışı oyunlar olduğunda, haksız ticaret, fahiş fiyat gibi durumlar ortaya çıktığında da devlet olarak, bakanlıklar olarak düzenleyici, denetleyici ve gerektiğinde idari cezaları uygulayıcı fonksiyonlarımızı da çekinmeden gerçekleştiriyoruz. Hem üreticimiz kazansın hem tüketicimiz kazansın, asıl olan bu."

"Geçen yıl gerçekten çok meşakkatli, zor bir yıldı. Önce şubat ve nisanda iki tane, tarihin en şiddetli don felaketlerini yaşadık. Hazirandan başlayıp sonbaharın sonuna kadar çok şiddetli bir kuraklık felaketi yaşadık." ifadelerini kullanan Bolat şöyle devam etti:

"Buna rağmen tarımda üretimimizin genel boyutlarını korumayı başardık. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamayı ve hatta ihracat yapmayı da başardık. Bu sene muhteşem bir yıl tarım ve gıda sektörü için. Harika yağışlar aldık ve tarımsal üretimimiz ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdü. Büyümemizin dinamosu, lokomotifi haline geldi. Yüzde 2,3'lük ikinci çeyrek büyümenin 0,5 puan katkı direkt tarım ve gıda sektöründen geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, vatandaşımız istikrarlı bir şekilde tüketimini elde edebilsin, makul fiyatlarda ürün alabilsin diye büyük mücadele veriyor. Aynı zamanda fazla üretimimizi ihraç etmek için mücadele veriyoruz. İklim şartları bozuluyor, dünya konjonktürü jeopolitik gerilimler oluyor; bu zamanda ne yapıyoruz? İçeride dengeler bozulmasın diye dış ticaret kararları almak zorunda kalıyoruz ve bunları da Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak koordineli şekilde yapıyoruz."

"Gıda ve tarımda teknik engeller çıkaran ülkelerle ticaret diplomasisi yapıyoruz"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın fuarlara verdiği desteklerden bahsederek, Turquality projesinde 24, marka projesinde de 24 firma olmak üzere 48 firmanın ihracat desteği aldığını söyledi.

Gıda ve tarımda teknik engeller çıkaran ülkelerle ticaret diplomasisi yaptıklarını ve pazarları açmaya gayret ettiklerini ifade eden Bolat, "Bazı ürünlerde Kanada, Filipinler, Çin ve Endonezya gibi pazarlarda önemli kazanımlar elde ettik. Körfez ülkelerinin hiçbirine pandemiden dolayı kanatlı ürün satamıyorduk. Ticaret diplomasisi sayesinde bu sınırlar ortadan kaldırıldı. Çin'e bakanımız gitti, orada yine kanatlı ürünlerle ilgili bir pazar anlaşması yapıldı. Bunlar olumlu gelişmelerdi." açıklamalarında bulundu.

Bolat, bu yıl 56 fuara milli katılım, 200 fuara da bireysel katılım destekleri sağladıklarını, 6 yurt içi fuara destekler verildiğini kaydederek, ihracatçıya sunulan destekleri anlattı.

Bakan Bolat, kurdele kesiminin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve beraberindeki heyetle fuar alanını gezerek firmalardan ürünlerine ilişkin bilgiler aldı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan İstanbul, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) desteğiyle hayata geçirilen fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu ve ALZ Grup işbirliğiyle düzenleniyor.

Yurt içi ve yurt dışından firmaların yer aldığı fuarın, 120 bin metrekare sergileme alanında 150 ülkeden yaklaşık 70 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Fuarda, 60 odak ülkeden 2 binin üzerinde iş insanından oluşan VIP alım heyetleri yer alıyor. B2B görüşme programı, Foodist Forum ve Foodist Show Kitchen gibi etkinliklerin düzenleneceği fuar, 4 Eylül Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.