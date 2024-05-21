Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile işbirliği fırsatlarına değindi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile işbirliği fırsatlarına değindi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile işbirliği fırsatlarına değindi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarına değinerek, otomotiv endüstrisi, savunma endüstrisi, enerji sektörü gibi alanlarda önemli potansiyel olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

21.05.2024 16:19
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarına değinerek, "Yeşil ve dijital dönüşüm ve yeni üretim modelleri bağlamında otomotiv endüstrisi, savunma endüstrisi, enerji sektörü, özellikle yenilenebilir enerji, mobilite, akıllı şehirler, yapay zeka ve hava yolu sektörü gibi alanlarda önemli potansiyel görüyoruz." dedi.

Bolat, Çekya temasları kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin konuşulduğu Türkiye-Çekya İş Forumu'na katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarının ön plana çıkarılmasını ve ortaklıklarla Türk-Çek iş çevrelerinin güçlendirmesini sabırsızlıkla arzuladığını söyledi.

Orta Avrupa bölgesinin ana ticaret ortaklarından ve müttefik ülke olarak Çekya ile ikili ilişkilere önem verdiklerini kaydeden Bolat, bu güzel ilişkilerin sonsuza kadar sürmesini ve yoğun çabalarla daha da artmasını dilediğini ifade etti.

"İkili ticaret hacmi şu an 6 milyar dolar civarında"

Bolat, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 20 yılda çok hızlı arttığını belirterek, 20 yıl önce sadece 450 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaret hacminin şu an 6 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı.

Bolat, "Büyükelçimizle bir toplantı yaptık ve 10 milyar dolar dış ticaret hedefi koyduk. Umarım 3-4 yıl sonra bu başarılır. Çünkü iki ülke arasında birçok sektörde çok büyük fırsatlar var. İkili ticaretimizi dengeli bir şekilde genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Çekya'nın ticari ilişkilerinin potansiyelinin tamamını gerçekleştirmekten çok uzakta olduğunu dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Çek yatırımcılarını fırsatları kaçırmamaya davet ediyorum çünkü 265 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımımız var. Son iki ayda dünyanın dört bir yanından 25 milyar dolara yakın yabancı yatırımımız var. Yeşil ve dijital dönüşüm ve yeni üretim modelleri bağlamında otomotiv endüstrisi, savunma endüstrisi, enerji sektörü, özellikle yenilenebilir enerji, mobilite, akıllı şehirler, yapay zeka ve hava yolu sektörü gibi alanlarda önemli potansiyel görüyoruz. Başarılı bir ülke olan Çekya'dan tramvay ithalatı yapan pek çok şehir ve belediye var, bu işbirliğinin enerji sektöründe çok daha yaygınlaştırılabileceğine inanıyoruz."

"Yenilenebilir enerji alanında işbirliği ikili ilişkilerimizde gelecek vadeden bir diğer alan"

Bakan Bolat, Rusya ve Ukrayna savaşının doğal gaz arzı ve güvenliği üzerinde yarattığı zorlukların Türkiye dahil tüm ülkeleri enerji tedarikinde yeni teknolojilere ve yeni pazarlara yönlendirdiğini belirtti.

Bolat, "Bu bağlamda yenilenebilir enerji alanında işbirliğini ikili ilişkilerimizde gelecek vadeden bir diğer alan olarak değerlendiriyorum. Üretimimizin yüzde 42'sinin yenilenebilir enerjilerden, yüzde 26'sının birçok Çek firmasının katkılarıyla hidrolik enerjiden, yüzde 16'sının da rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden geldiğini belirtmeliyim. Çekya yenilenebilir enerji sektörümüzün baş yatırımcı ülkelerinden biridir." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda da her iki ülkenin özel sektöre yönelik işbirliklerini artırması için büyük bir fırsat olduğunu aktaran Bolat, madencilik sektöründe üst düzey ürünlerin üretimine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda da Çekya ile işbirliği potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Bolat, Avrasya'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da ortak projelerin olabileceğine değinerek, "Nitelikli ve dinamik iş gücümüzle, 85 milyon güçlü tüketim iç pazarıyla, firmalarınızın daha geniş bir coğrafyaya ulaşması için önemli fırsatlar sunuyoruz. Türkiye olarak AB'ye tam üyeliğe kararlıyız ve destek konusunda Çek hükümetine ve Çek ülkesine güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorlu küresel koşullara rağmen ortaklığımızın istikrarlı kalmasından memnunum"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela da özellikle enerji, otomotiv, akıllı şehirler, yeşil ve dijital dönüşüm, tarım gibi kilit sektörlerin yanı sıra diğer birçok sektördeki fırsatları keşfetmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirterek, bunun için çabaladıklarını ve ortak çıkarlara sahip olduklarını belirtti.

Sikela, "Ülkelerimiz arasındaki coğrafi mesafeye rağmen, ekonomik refaha yönelik ortak bir isteği paylaşıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan zorlu küresel koşullara rağmen ortaklığımızın istikrarlı kalmasından ve özellikle ekonomik alanda büyümeye devam etmesinden özellikle memnunum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 2022'de Ankara'da gerçekleştirilen Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) sonra ikili işbirliğinde pek çok olumlu gelişme yaşandığını söyleyen Sikela, "Bu toplantı, ekonomik bağlarımızı güçlendirmeye ve tarafsız güç işbirliğinden spesifik projeleri belirlemeye yönelik bir başka adımdır. Bugünkü toplantının ilişkilerimize yeni ve daha güçlü bir ivme getireceğine inanıyorum ve bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

İki bakanın konuşmasında sonra iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çekya ile işbirliği fırsatlarına değindi - Son Dakika

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