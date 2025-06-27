Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi
27.06.2025 17:31
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi.

Bolat, başkent Moskova'da düzenlenen "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Rusya Buluşması" etkinliğinde konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarih boyunca öneme sahip olduğunu vurgulayan Bolat, söz konusu ilişkilerin ticaretin yanı sıra siyaset ve diplomasiye de yansıdığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1999'da yönetime gelmesinin ardından geçen 25 yılda Rus ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bolat, "Bizim de ekonomik ilişkilerimiz 2002'den sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Putin yönetimleriyle kurulan egemen ve sıcak ilişkilerle hızlı bir aşama kaydetti." dedi.

Bolat, Rusya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna yükseldiğine işaret ederek, "Türk-Rus ilişkileri siyasi anlamda istikrarlı, ekonomi, enerji ve turizm alanlarında gelişen, ortaklık boyutuna evrilmiştir. Sanayi, tarım ürünleri ve hizmetler gibi birçok alana yayılan güçlü Türk-Rus ortaklığı var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu yıl da Türkiye'de "hedef ülkeler" arasında yer aldığını kaydeden Bolat, böylelikle ihracat teşviklerinden yüzde 20 oranında daha fazla faydalanılmasını sağladıklarına dikkati çekti. Son iki yılda, Rusya'da düzenlenen 241 fuara iş insanlarının katılmaları için de destek verdiklerini anlatan Bolat, 2025'te de Rusya'da düzenlenen 81 fuarı destek kapsamına aldıklarını belirtti.

Bolat, ticaret müşavirliği ağının büyüklüğü bakımından Rusya'nın Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığının da altını çizdi.

Rus yetkililerin Türk iş dünyasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Bolat, "Rus tarafının da Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devamı ve gelişmesinden büyük bir memnuniyet duyuyor. Türkiye özellikle ambargolu ürünler hariç diğer ürünlerde Rusya ile ekonomik ilişkilerini tümüyle devam ettiriyor." diye konuştu.

Etkinliğe, Bolat'ın yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz ve DTİK Kazan Temsilcisi Mete Canbolat da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ortaklık boyutuna evrildiğini söyledi - Son Dakika

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