Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını söyledi. Bakan Muş şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." Bakan Muş'un yaptığı paylaşım şöyle:

YORUMLAR (1) ulaş cantürk: BEN YABANCI OLSAM BENDE İHRACAATI TÜRKİYEDEN YAPARDIM. PARA DEĞERİ OLMAYAN BİR ÜLKE. UCUZ ÜLKE. BUNUDA BAŞARI GİBİ LANSE EDİYORLAR. AĞLAYIN BİRAZ Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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