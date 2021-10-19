Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını söyledi.
Bakan Muş şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez %1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de %0,14, 2000'de %0.43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin."
Bakan Muş'un yaptığı paylaşım şöyle:
Kaynak: AA
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