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Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu Açıklaması

22.12.2021 18:44
Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Birliğinin bugün olmazsa yarın mutlaka güncelleneceğini düşünüyorum.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gümrük Birliğinin bugün olmazsa yarın mutlaka güncelleneceğini düşünüyorum. AB'nin de ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi için buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muş, video konferans sistemiyle düzenlenen aralık ayı meclis toplantısına katıldı.

Meclis üyelerine hitap eden Muş, Kocaeli Sanayi Odasının, Türkiye'nin en önemli sanayi şirketleri ve sanayicilerinin bir çatısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda ciddi bir dönüşümün içinde olduğunu belirten Muş, salgın döneminde ihracatçıların ve imalatçıların verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu kaydetti.

Bakan Muş, olumsuz şartlara rağmen sanayicilerin Türkiye'nin ihracatını önemli bir seviyeye taşıdığına dikkati çekerek, "Bulunduğumuz durumdan geriye düşmek istemiyoruz. Daha yukarı nasıl çıkarız onun derdindeyiz." diye konuştu.

Dünyanın önemli sınanmalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Muş, şöyle devam etti:

"Kovid-19'un farklı dönemlerde farklı varyantları çıkıyor. Şimdi Omicron ile mücadele ediyoruz. Dünya teyakkuzda, bazı ülkelerde bunun kontrol edilmesi zorlaşınca çeşitli tedbirler alınıyor. Biz de bunları yakından takip ediyoruz çünkü oradaki tedbirler ister istemez bizim üretimimize, ihracatımıza yansıyor. Bu süreçte Türkiye kendi aşısını, TURKOVAC'ı hayata geçiriyor. Yakın zamanda yerli aşımızı ülkemizde ve dünyada kullanmak suretiyle pandemiye karşı mücadele artacaktır."

"Bizim en önemli partnerimiz Avrupa Birliği"

Gümrük Birliğinin modernizasyonuna ilişkin son gelişmelere değinen Muş, şunları söyledi:

"Bizim en önemli partnerimiz Avrupa Birliği. Göreve geldiğimden beri Gümrük Birliğinin güncellenmesi için ciddi bir çaba harcıyoruz fakat yapılan son üç konsey toplantısında komisyonun talep etmesine rağmen konseyden bu karar çıkmadı. Benim gördüğüm tablo; güncellemeyle alakalı Türkiye tek taraflı fayda sağlamayacak. AB'nin de ciddi istifade edeceği bir alan. AB ile ticaret hacmimiz 170-180 milyar dolara ulaşmış, dengeli bir ticaret hacmimiz var. Yeni dönemde 200 milyar doları yakalayabileceğimizi görüyorum."

Muş, yatırım ve sanayileşme konusunda ciddi adımlar atma yönünde ilerlediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye, nüfus olarak Avrupa'nın yüzde 25'ini oluşturuyor. Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye'ye ne kadar katkısı olacaksa Avrupa'ya da o kadar katkısı olacak. Bize hak veriyorlar ama AB'nin kendi yapısı içinde karar alması kolay değil, 27 üye ülke var. Ancak biz bu kararın ekonomik saiklerle alınması gerektiğini hep söyledik. Ekonomi ve siyaseti ayırt etmezsek ve kararlar daha erken alınmazsa elde edilecek refah daha geç olur. Gümrük Birliğinin bugün olmazsa yarın mutlaka güncelleneceğini düşünüyorum. AB'nin de ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmesi için buna ihtiyacı var."

"Amerika, önümüzdeki yıl dış ticaretimizdeki en büyük partnerimiz olabilir"

ABD'nin de artık Türkiye'nin ticaretinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Muş, "Amerika, önümüzdeki yıl belki dış ticaretimizdeki en büyük partnerimiz olabilir. Uzak ülke stratejisi üzerine çalışıyoruz. Amerika ve Latin Amerika ile ticaretimizi ciddi şekilde geliştirmek istiyoruz. Oralarda çok ciddi potansiyeller var. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Yeni dönemde Amerika dış ticaretimizde birinci sıraya oturacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, her sanayicinin aslında bir ihracatçı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla şöyle bir başarı var; büyümenin dinamosu olmuş durumdalar. Yüzde 10-10,5 arası bir büyüme beklentimiz bulunuyor. Bunun yüzde 5 ila 5,5'i sanayiden, imalattan geliyor. Kocaeli; otomotiv, kimya, metal sanayinin bayrak taşıyıcısı bir şehrimiz. Önemli bir merkez. Bursa ile yakınlığı da var. Bu havzada otomotiv, petro-kimya ve metal sanayi anlamında bir kümelenme söz konusu. Otomotiv yedek sanayinin de Kocaeli-Sakarya ve Bursa havzasında kümelendiğini görüyoruz. Bu havza üretiyor. Önümüzdeki dönemlerde burada yeni yatırımların habercisi olacağını da söylemek isterim."

AB'ye tırlarla ihracat konusuna değinen Muş, şöyle devam etti:

"AB ile artan ticaretin tırlarla taşınması gerçekten çok mümkün gözükmüyor. Farklı güzergahlar üzerinde çalışıyoruz. Çerkezköy ve Kapıkule arasında raylı sistemimiz daha etkin kullanacağız. Yeni inşa edilen bir hat var. Kapıkule'den Avrupa hattına bağlanıyor, ciddi takip ediyoruz bu süreci. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiğimiz bilgiye göre Çerkezköy Kapıkule arasındaki yeni hat 2 yıl içerisinde bitecek, hizmete alınacak. Orada bir lojistik merkez oluşturarak çok daha seri bir şekilde Avrupa'ya giriş yapabiliriz. 2023'ten itibaren sınırda karbon uygulamasının başlayacağı bir süreçte mecburen alternatif taşıma modellerini geliştirmemiz gerekiyor."

AB Yeşil Mutabakatıyla ilgili eylem planının hazırlandığını aktaran Muş, "Sanayicilerimizle müzakere ediyoruz. Uyum konusunda ne çok öne çıkmalı ne geride kalmalıyız. Erken hareket edip maliyetleri yüklenmenin anlamı yok, geride kalıp pazarı kaybetmemeliyiz. Hazırlıkları yaptık, sanayinin dönüşümüyle alakalı çaba sarf ediyoruz. Avrupa'daki fonlara ulaşmakla ilgili çaba içindeyiz. Kendi içimizde geliştireceğimiz finansal modellerle de dönüşüm konusunda sanayiciye destek olmak istiyoruz."

"Volatilite gündemimizden çıkacak ve her şey normale dönecektir"

Muş, son dönemdeki dalgalanmalardan dolayı ihracat kredilerine ulaşmada bir problem söz konusu olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu dalgalanmalardan dolayı bazı tedbirler alınıyor. Tabii bunun sanayiciyi, ihracatçıyı etkilememesi lazım. Volatilite gündemimizden çıkacak ve her şey normale dönecektir. İhracatçı Birliklerinin katkısıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu. Bu kuruluş ile birlikte ihracat yapan firmalarımızın ihracat kredilerine ulaşmada yaşadıkları teminat sorununu ortadan kaldırmak istiyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde şirket faaliyetlerine başlayacak ve sorun ortadan kalkacaktır. Yapı, ihracatçının üzerindeki bu yükü alacaktır."

Serbest bölgeler için ihracat yapma zorunluluğu şartının düşürülmesi talebini değerlendirdiklerini anlatan Muş, sanayi odaları bünyesinde ticaret sicili birimlerinin oluşturulması konusunu da değerlendireceklerini kaydetti.

Bakan Muş, iş insanlarının, sanayicinin ve ihracatçının işini kolaylaştırmak için çabaladıklarını, kolaylaştırıcı uygulamalar ortaya koyduklarının vurguladı.

Avrupa Birliği, Türkiye, Kocaeli, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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