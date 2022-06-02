Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

02.06.2022 11:06
Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda rekorlar kırmış olduk." dedi.

Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında büyük bir başarı ortaya koyduğuna işaret eden Muş, "Ülkemiz, 2022 yılının ilk beş ayında da ihracattaki güçlü performansını devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız mayıs ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 5 ayının tamamında en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaşarak ilk 5 ayda rekorlar kırmış olduk." diye konuştu.

Mehmet Muş, mayısta dış ticaret hacminin, geçen yıla göre yüzde 31,1 artışla 48,6 milyar dolara yükseldiğini aktarırken, mayıs ayı ithalatının ise 29,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

"İthalattaki artışın nedeni enerji fiyatları"

Enerji kaleminin 6,9 milyar dolarlık pay ile mayısta da ithalatta önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Net enerji ithalatçısı bir ülke olarak, küresel piyasalar ile yüksek derecede bütünleşmiş olan Türkiye'nin enerji fiyatlarından etkilenmemesi söz konusu değildir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki ithalatımızdaki artışın temel nedeni dünyada artan enerji fiyatlarıdır. Bu noktada, ocak-mayıs dönemi ihracatımız, enerji hariç 96,8 milyar dolara ulaşmış olup, dış ticaret hacmimiz ise 202,8 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca, aynı dönemde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, yine enerji hariç yüzde 91,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaşıyoruz."

(Sürecek)

YORUMLAR
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Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı Bakan Muş: 7,3'lük büyüme gerçekten büyük bir başarı
Kaynak: AA

Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (1) - Son Dakika
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