Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi adına somut adımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerine Ankara'da başlama kararı alındı.

14.08.2024 09:54
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmenin verimli geçtiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğimizi daha da güçlendirmek adına somut adımlar üzerinde durduk. Özellikle, 2024 yılında ikili ticaret hacmimizin 20 milyar doları aşmasını hedeflediğimizi ve bu doğrultuda atılacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreçleri değerlendirdik ve müzakerelere Ankara'da başlama hususunda mutabık kaldık. Yenilenebilir enerji ve ulaştırma projelerinde iki ülke arasındaki finansman işbirliğinin önemini vurguladık."

STA'nın kapsamının hizmetler ve yatırımlar alanında genişletilmesinin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin daha da derinleşmesinde ve ülkelerin liderlerinin hedef olarak belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasında önemli bir adım olacağını belirten Bolat, "İki ülkenin iş dünyası arasında üçüncü ülkelerde işbirliği potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Bakan Reynolds'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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