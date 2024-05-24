Ticaret Bakanı Ömer Bolat, HOMETEX Fuarı\'nda önemli mesajlar verdi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyanın en büyük sektörel buluşmalarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nda önemli mesajlar verdi. Tekstil sektörünü asla ihmal etmeyeceklerini ifade eden Bakan Bolat, Merkez Bankası'nın günlük ihracat kredi limitini de 3 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ev tekstili sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen HOMETEX'i ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile birlikte açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, ev tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların 20-30 yıl kadar önce Avrupa'daki önemli fuarlarda küçük metrekarelerle de olsa yer almak için büyük mücadele verdiğini belirterek, "Ne mutlu ki artık İstanbul'da dünya çapında bir fuar düzenleniyor. Ev tekstili sektöründe dünya markasıyız" dedi.

Enflasyon sorununun en önemli ihraç pazarlarında da gözlendiğini dile getiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin enflasyon hızında yavaşlama belirtilerinin başladığını ifade etti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim, istihdam ve 33 milyar dolarlık ihracat performansı ile Türkiye'nin gözbebeği olduğunu ifade eden Ömer Bolat, "Bu sektörü asla ihmal etmeyeceğiz. Bu sektörü daha da geliştirmek istiyoruz. Ancak sektördeki temel sorun, dış talepteki daralmadan kaynaklanıyor. AB'nin ithalatında yüzde 15 düşüş var. Tekstil sektöründeki talep düşüşü yüzde 25'lere ulaştı. Ancak son dönemde siparişlerde de yeniden canlanma başladı. Bunu sektörel fuarlarda da gözlemleyebiliyoruz." diye konuştu. İhracat rakamlarını gün gün takip ettiklerini belirten Bolat, "İnşallah Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıklayacağımız 3 Haziran'da cari açık ve ihracatta çok güzel rakamlar açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HOMETEX gibi organizasyonlar sayesinde, üretimi, yatırımı ve ihracatı artırmak, ihracatçılarımızın her alanda desteklenmesi ve yeni pazarlara açılabilmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi. İhracatçılara desteklerini sürdürdüklerini belirten Bakan Bolat, "Merkez Bankası'nın günlük ihracat kredi limitini 3 milyar liraya çıkardık." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yoğun programına rağmen HOMETEX'i ziyaret eden Bakan Bolat'a teşekkür etti. Tekstilin Türkiye'nin tarımdan sanayi toplumuna geçişini sağlayan öncü sektörler arasında bulunduğunu belirten İbrahim Burkay, sektör temsilcilerinin farklı alandaki yatırımlarıyla da ekonomideki gelişime güç kattığına dikkat çekti. Sektöre sunulan desteklerin önemine değinen Başkan Burkay, tekstilin ana kollarından biri olan ev tekstilinin de Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konusunda önemli bir noktada bulunduğunu kaydetti. Enflasyonla mücadelenin ve fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının temel öncelikleri olduğunu dile getiren İbrahim Burkay, yapısal dönüşümün sağlanması için gereken reformların da hızla hayata geçeceğine inandıklarını söyledi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, fuarda stant açan firmaların, yaptıkları iş anlaşmalarından dolayı mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da ev tekstili sektörünün 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Türk ev tekstili sektörü, kilogram başı ihracat değerini 9 doların üzerine çıkararak ülkemize en fazla katma değer sağlayan ve dünya Pazar yapı açısından kıyaslandığında da lider öncü sektörlerden biridir." dedi. Dünyada pandemi süreciyle başlayan ve global savaşların etkisiyle giderek kötüleşen küresel ekonominin doğurduğu olumsuz şartlarla mücadele ettiklerini belirten Hasan Hüseyin Bayram, "Bu zor dönemi devletimizle birlikte aşacağız" diye konuştu.

HOMETEX'i ziyaret eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, trend alanlarını ve stantları da yakından inceledi. - BURSA