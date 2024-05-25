Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katılarak sektörün önde gelen Denizlili firmalarla bir araya geldi. Fuarda yer alan stantları gezerek firmaların ürün ve hizmetlerini inceleyen Bakan Bolat, ve Başkan Güngör katılım sağlayan tüm firmalara hayırlı fuarlar dileklerinde bulundular. Denizli'nin tekstil sektöründeki öncü rolüne vurgu yapan Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İstanbul HOMETEX 2024 Fuarı'nda birçok Denizlili firmayı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

25.05.2024 09:56
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katılarak sektörün önde gelen Denizlili firmalarla bir araya geldi. Bu önemli ziyarette Bakan Bolat'a, Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör eşlik etti.

Fuarda yer alan stantları gezerek firmaların ürün ve hizmetlerini inceleyen Bakan Bolat, ve Başkan Güngör katılım sağlayan tüm firmalara hayırlı fuarlar dileklerinde bulundular. Denizli'nin tekstil sektöründeki öncü rolüne vurgu yapan Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İstanbul HOMETEX 2024 Fuarı'nda birçok Denizlili firmayı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güngör, Denizli'nin tekstil sanayisinin Türkiye'nin en güçlü sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Denizli tekstil sanayisi, sadece ülkemizin değil, dünya çapında da tanınan ve takdir edilen bir sektördür. İstanbul HOMETEX 2024 gibi uluslararası nitelikteki bir fuarda Denizlili firmaların yoğun katılımını görmek bizleri gururlandırdı. Firmalarımızın sergilediği yenilikçi ürünler ve yüksek kalite standartları, uluslararası arenada büyük ilgi görüyor ve beğeni topluyor. Bu durum, Denizli'nin tekstil sektöründe ne denli güçlü ve rekabetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor."

Güngör, firmaların uluslararası alandaki başarılarının ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. "Denizlimiz, ihracat rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Tekstil sektöründeki firmalarımız, ürettikleri kaliteli ve yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumdalar. Bu firmalar, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynuyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul HOMETEX 2024 Ev Tekstili Fuarı'na katıldı - Son Dakika
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