Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'la ticaret, yatırım ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağını vurguladı. Bolat, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'in ev sahipliğinde düzenlenen Mısır Arap Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı ve Mısır halkına tebriklerini iletti. Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacmini artırmak ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bolat, Türkiye ve Mısır arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağına inandıklarını ifade etti.

09.07.2024 21:31
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'la ticaret, yatırım ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağını vurguladı.

Bakan Bolat, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'in ev sahipliğinde düzenlenen Mısır Arap Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, Mısır halkına ve devletine tebriklerini iletti.

"Türkiye olarak Mısır ile ticaret, yatırım ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz." ifadesini kullanan Bolat, şöyle devam etti:

"Köklü ekonomik ilişkilere sahip olduğumuz Mısır ile ticaret hacmimizi artırmak ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Mısır arasındaki iş birliğinin gelişmesinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağına inanıyoruz. Bu vesile ile dost ve kardeş ülke Mısır'ın Milli Günü'nü tekrar tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ile ilişkilerin güçlendirilmesine önem veriyor - Son Dakika

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