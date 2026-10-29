Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerini değerlendirdi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Özbekistan arasında 2025 yılında 3,1 milyar dolar olan ticaret hacminin, Cumhurbaşkanlarının belirlediği 5 milyar dolar hedefine en kısa sürede ulaştırma yolunda somut adımlar attıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi vesilesiyle ülkeyi ziyaret eden dost ve kardeş ülke Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve heyetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da ağırlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda Özbek muhatapları ile "Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) Kapsamını Genişleten Protokol" ile "Devlet Sınırlarından Geçen Eşya ve Taşıtlar Hakkında Ön Bilgi Alışverişine İlişkin Protokol"ünü imzaladıklarını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"İki kardeş ülkenin liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, ayrıca iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin artması için bir 'Türkiye-Özbekistan İş ve Yatırım Konseyi' kurulması hususundaki anlaşmaya imza attılar. Bu Konsey'in Türk tarafı başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz yapacak. Söz konusu üç anlaşmayla 2025 yılında 3,1 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine en kısa sürede ulaştırma yolunda somut bir adımlar atmış olduk."

Bolat, Özbekistan'da Türk müteahhitlerin bugüne kadar toplam değeri 9,5 milyar doları aşan 333 projesi ile Özbekistan'ın kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Ortak tarih, dil ve kültürü paylaştığımız kardeş Özbekistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, ortak çalışmalarımız ve projelerimiz sayesinde her geçen gün güçlenerek genişlemeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında gümrüklerden geçen taşıt ve eşyalara ilişkin ön bilgi paylaşımını sağlayacak ek protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurlarında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Söz konusu ek protokolle iki ülke arasında hareket eden taşıt ve eşyalara ilişkin verilerin elektronik ortamda önceden paylaşılması sağlanacak. Böylece gümrük işlemlerinin hızlandırılması, sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması ve iki ülkenin gümrük idareleri arasındaki elektronik veri alışverişinin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında gümrük alanındaki iş birliğini güçlendirecek ek protokolün, gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılmasına katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki ikili ve transit ticaretin daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıda gelişmesini desteklemesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı olarak dost ve kardeş ülke Özbekistan ile gümrük alanında yürütülen köklü işbirliğinin geliştirilmesine, sınır aşan ticaretin kolaylaştırılmasına ve ihracatçıların uluslararası taşımacılık sektörünün süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek.