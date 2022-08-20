Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü... - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü...

20.08.2022 09:03
Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü...

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. - ANKARA

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Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Son Dakika: Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Son Dakika: Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Kuaför, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü... - Son Dakika
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