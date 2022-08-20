Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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