Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 10 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi, menşei ve güvenlik standartları kontrol edildi.

15.08.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı'nca, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 10 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Okulların açılma tarihi yaklaşırken, Ticaret Bakanlığı'nca tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri yapıyor. Bugün Ankara merkezli 10 ilde Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken ürünün özelliği, ürünün menşei, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların olup olmadığı kontrol edildi. Oyuncak kapsamına giren, çocuklara yönelik üretilen kırtasiye ürünlerinin üzerinde, CE işareti, yaş uyarısı ve diğer uyarı ifadelerine yer verilip verilmediği kontrol edildi. Bakanlık ekipleri tarafından denetimlere ülke çapında devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, 10 ilde kırtasiye ve okul ürünleri denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement