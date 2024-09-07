Tüketici Konseyi'nde Sorunlar ve Çözümler Görüşüldü - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Konseyi'nde Sorunlar ve Çözümler Görüşüldü

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Tüketici Konseyi'nde, tüketici sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Konseyde tüketici dernekleri temsilcileri, tüketicilerin güncel sorunlarını aktardı. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegelerce Tüketici Konseyi'nin kararları oluşturuldu.

07.09.2024 09:59
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TİCARET Bakanlığı tarafından düzenlenen 28'inci Tüketici Konseyi'nde, tüketici sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 28'inci Tüketici Konseyi, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında, Tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile 4 Eylül'de Ankara'da toplandı. Konseyde tüketici sorunları ve çözümleri ele alındı. Konseyin ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri, tüketicilerin güncel sorunlarını aktardı. İkinci bölümde ise 'Avrupa Birliği Dijital Hizmetler düzenlemeleri ve Türkiye'deki gelişmeler ile Dijital Çağda Yeni İhtiyaçlar ve Tüketicilerin Kolektif Düzeyde Korunmaları', 'AB'nin Dijital Dönüşüm Politikalarının Ürün Güvenliği Mevzuatına Yansımaları' ve 'Konsey Gündemine İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Gelen Gündem Önerilerinin Görüşülmesi' başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturuldu ve çalıştayların sonuçları konseye sunuldu.

TÜM KARARLARI BAKANLIK TAKİP EDECEK

Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından, delegelerce Tüketici Konseyi'nin kararları oluşturuldu. Tüketici Konseyi'nin bugüne kadar tüketicilerin haklarını geliştirmeye ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını gidermeye yönelik birçok karar aldığı belirtilerek, bu yıl da tüketicinin korunması politikalarına yönelik alınacak önemli kararların ilgili kurum ve kuruluşlara bildirileceği ve Ticaret Bakanlığı'nca tüm kararların takibinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Konseyi'nde Sorunlar ve Çözümler Görüşüldü - Son Dakika

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