Ticaret Bakanlığı: Cari İşlemler Açığı 2023 Yılında Büyük Oranda Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı: Cari İşlemler Açığı 2023 Yılında Büyük Oranda Azaldı

Ticaret Bakanlığı: Cari İşlemler Açığı 2023 Yılında Büyük Oranda Azaldı

Ticaret Bakanlığı, cari işlemler açığının 2023 yılı Aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara, 2023 yılının tamamında ise yüzde 8 azalışla 45,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Hizmet ihracatında 100 milyar dolar rakamına erişildiği belirtilerek, dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli bir iyileşme gerçekleştiği kaydedildi. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor.

14.02.2024 09:09  Güncelleme: 09:11
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Ticaret Bakanlığı, cari işlemler açığının 2023 yılı Aralık ayında yüzde 65,2 azalışla 2,1 milyar dolara, 2023 yılının tamamında ise yüzde 8 azalışla 45,2 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiği belirtilerek, 2023 yılının ikinci yarısında dış ticaret açığındaki düşüş ile cari işlemler hesabında önemli bir iyileşme gerçekleştiği kaydedildi. Cari işlemler açığındaki düşüşün 2024 yılında da devam etmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, 2022 yılı aralık ayında 6 milyar dolar olan cari işlemler açığının yüzde 65,2 azalışla 2023 yılı Aralık ayında 2,1 milyar dolara gerilediği belirtilerek, 2023 yılı cari işlemler açığının bir önceki yıla göre yüzde 8 azalışla 45,2 milyar dolara gerilediği ifade edildi. 2023 yılı Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise sonraki aylarda 14,9 milyar dolar azalarak, aralık ayı itibarıyla 45,2 milyar dolara gerilediği açıklandı.

2023 yılı Temmuz ayından itibaren her ay yıllıklandırılmış dış ticaret açığının düştüğü ve böylelikle her ay yıllıklandırılmış cari işlemler açığının azalarak olumlu trend kaydettiği belirtilen açıklamada, aralık ayında cari açıktaki gerilemede ödemelerin dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 43,2 oranında azalarak 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği duyuruldu. Geçici dış ticaret istatistiklerine göre ocak ayında dış ticaret açığının yüzde 56,8 oranında azalarak 6,2 milyar dolar gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda cari işlemler açığında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış bazda görülen düşüşün 2024 yılı genelinde devam etmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatını artırmak için uygulamaya koyduğumuz ihracat stratejileri ve sunduğumuz desteklerle birlikte yerli üreticileri haksız rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla cari işlemler hesabında izlenen olumlu eğilimin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı paydaşlarımızla iş birliği içinde sürdürüyoruz. İnovasyon, üretim, yatırım, istihdam, ihracat, adil bölüşüm kapsamında şekillenen politikalarımızla Türkiye ekonomisini daha rekabetçi ve güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile sürdürülebilir refah artışı için gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı: Cari İşlemler Açığı 2023 Yılında Büyük Oranda Azaldı - Son Dakika


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