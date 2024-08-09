Ticaret Bakanlığı, domatesi çöpe döken işletmeye ceza verdi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, kasalarca domatesi çöpe dökerek sosyal medya hesabından paylaşan işletmeye 123 bin 213 lira idari para cezası uygulanması talimatı verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan "sebze ve meyvelerin, fiyatlarını yükseltmek amacıyla çöpe döküldüğü" yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiğini açıkladı. Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntülerin Ticaret Bakanlığınca incelendiği belirtilen açıklamada, olayın Burdur'un Söğüt beldesinde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durumun tutanak altına alındığı kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"5957 sayılı Hal Kanununda malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenler için, doğrudan veya Bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123 bin 213 lira idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 lira idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir." - ANKARA