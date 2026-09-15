Ticaret Bakanlığı, DTÖ otomobil panelinde Türkiye'ye borç yükümlülüğü doğmadığını açıkladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, DTÖ otomobil panelinde Türkiye'ye borç yükümlülüğü doğmadığını açıkladı

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Ticaret Bakanlığı, Çin'in başvurusu üzerine DTÖ tarafından açıklanan otomobil ithalatına yönelik ilave vergilere ilişkin panel raporunun Türkiye'ye herhangi bir yükümlülük getirmediğini bildirdi. Bakanlık, panel kararının kesinleşmiş nihai karar olmadığını ve Türkiye açısından tahakkuk etmiş bir borç veya mali yükümlülük bulunmadığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, Çin'in başvurusu üzerine Dünya Ticaret Örgütü tarafından Türkiye ile ilgili açıklanan panel raporunun Türkiye'ye karşı herhangi bir yükümlülük getirmediğini bildirdi.

Bakanlık, DTÖ'nün bir süre önce Türkiye'nin otomobil ithalatına yönelik uyguladığı ilave vergilerle ilgili bir panel raporuna ilişkin açıklama yayımladı. Raporun 28 Temmuz'da yayımlandığı hatırlatılan açıklamada değerlendirmelerin hem Türkiye, hem de Çin tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı, Bakanlığın da bununla ilgili 29 Temmuz'da bir açıklama yaptığı kaydedildi.

DTÖ panelinin elektrikli otolarla ilgili uygulanan ilave vergilere yönelik değerlendirmelerine katılınmadığı dile getirilen açıklamada, "Dünya Ticaret Örgütü hukuk sistemi kapsamında bir panel raporu kabul edilerek kesinleşmiş nihai bir karar değildir. Türkiye'nin temyiz hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz, hukuken isabetli bulunmayan hususlara ilişkin olarak DTÖ mekanizmaları çerçevesinde üye ülkelere tanınan gerekli hukuki gözden geçirme süreçlerini işletmekte, gerekli değerlendirmeleri hukuk mecrasında yapmaktadır" denildi.

"Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç bulunmamaktadır"

Bakanlık açıklamasında, DTÖ Panel Raporu'nun Türkiye açısından herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü veya mali borç doğurduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "DTÖ uyuşmazlıklarının işleyişi kapsamında, panel kararları ile taraflardan birinin diğer tarafa otomatik olarak tazminat ya da ödeme ifası söz konusu değildir. Bu itibarla, Panel Raporu temelinde Türkiye açısından tahakkuk etmiş herhangi bir borç, mali yükümlülük veya vergi kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, milli otomotiv sanayisinin üretim kapasitesinin ve yatırımlarının desteklenmesi, sektörün haksız ticaret uygulamalarına karşı korunması ve Türkiye'nin uluslararası ticaret hukukundan doğan hak ve menfaatlerinin savunulması amacıyla gerekli politika ve tedbirlerin uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, DTÖ Panel Raporu'nun içeriği ve hukuki sonuçları konusunda kamuoyuna yansıtılan, Türkiye açısından otomatik tazminat veya ödeme yükümlülüğü doğduğu yönündeki yorumların DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyişiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, DTÖ otomobil panelinde Türkiye'ye borç yükümlülüğü doğmadığını açıkladı - Son Dakika

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