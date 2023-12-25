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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara acımadı. Bu kapsamda belirlenen tarifeden yüksek fiyatla ekmek satan işletmelere 9,3 milyon lira, fahiş fiyatla sebze ve meyve satanlara 8,2 milyon lira, otomobil stokçularına ise 6,6 milyon lira ceza kesildi.

25.12.2023 - 09:35,  Güncelleme: 10:37
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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uyguladığını açıkladı.

EKMEĞİ PAHALI SATANLARA 9 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Türkiye genelinde denetimler yapıldığı belirtilerek, "Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

SEBZE VE OTOMOTİV FIRSATÇILARINA DA CEZA YAĞDI

Açıklama şöyle devam etti: "Toplantıda ayrıca, sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • armagan alparslan: 9 milyon 283 firmaya böldüğümüzde ortalama ekmek fırını için 35 Bin ? Gibi bir rakama, stokçu için 78 bin ? geliyor firma başına kesseniz keşke 1 milyon bir daha kimse yapıyor mu Yanıtla 1 1
  • Serkan Basar: firma başına 80 bin ceza yani vatandaşı 500 bin tokatla 80 bin cezayı düş kalır 420 bin güzel para :) ceza şu şekilde olmalıydı firma başına 1 milyon ceza ve fahiş fiyata sattığı ürünleri 1 ay geliş fiyatına satma yapıştır bakalım ne olacak Yanıtla 3 1

Türkiye, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye 24 milyon TL ceza uyguladı - Son Dakika
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