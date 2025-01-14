Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyuruda çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için toplatma kararı verdi. Çocuk giyiminde "Pufudi" markalı keten ceketin, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.

14.01.2025 13:24
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Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, "Tuna Fosforlu Kalem Dondurma 5 Renk" markalı ürünü küçük parçaların boğulma riski taşıması nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verdi. Aynı zamanda "Mavi Pelüş Oyuncak-Huggy Wuggy" adlı pelüş oyuncak, mekanik ve fiziksel güvenlik testlerinden geçemeyerek, oyuncak güvenliği yönetmeliği gereği toplatılmak üzere geri çağrıldı.

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

CEKETİN PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Çocuk giyiminde ise, "Pufudi" markalı ve seri numarası 22201-1 olan baskılı keten ceket, kurşun miktarı ve kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği için bakanlık tarafından piyasaya arzı yasaklandı.

Bu ürünlerin çocukların sağlığını tehdit edebileceğini açıklayan Ticaret Bakanlığı, özellikle tehlike arz eden bu ürünlerin güvenlik standartlarına uymadığı için toplatıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, 3-sayfa, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhatinda piyasadan toplanması lazım annesi ile piyasayı komple eline almış 21 7 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Yazıklar olsun iblis olmuşlar gözleri kararmış 19 0 Yanıtla
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