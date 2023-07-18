Ticaret Bakanlığı, ilk 6 ayda 369 firmaya 152 milyon TL idari para cezası uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, ilk 6 ayda 369 firmaya 152 milyon TL idari para cezası uyguladı

18.07.2023 10:22

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın ilk 6 ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin lira idari para cezası uyguladı. Denetimler, fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve diğer haksız ticari uygulamaları engellemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2023 yılının ilk 6 ayında 369 firmaya toplamda 152 milyon 820 bin TL para cezası verdi.

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturularak, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin idari yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştiriliyor.

DEPREM SONRASI İHTİYAÇ MALZEMELERİNE ZAM YAPANLAR DA YANDI

2023 yılı ilk altı ayda Ticaret İl Müdürlüklerince, 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2023 yılı ilk altı ay faaliyetleri ve aldığı önlemlere göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, İlk 6 Ayda 369 Firmaya 152 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı

OTOMOBİL BAYİİLERİNE 66 MİLYON TL CEZA

Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüklerince denetimler sonucunda stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin lira idari para cezası verildi.

MARKETLER DE İDARİ PARA CEZASI

Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli markete 74 bin 303 lira ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 lira olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945 lira idari para cezası verildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve il müdürlüklerince yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • idris sağsöz: Bir vatandaş olarak şunu merak ediyorum bu firmalar kimler adları sanları ne ? diğer konu ise sizin kestiğiniz 152 mlyn tl yi omlar vatandaşa 300 mlyn olarak ödetiyorlar.. diğer konu bunlara ceza kesmek yerine direk kapatın .kapatinki diğerlerine de örnek olsun.. ticaret bakanlığı hep ceza yazdım diyor ama inandırıcı değil çünkü saahada göremedik hiç bir dönem.. diğer konu yol üzerlerindeki dinlenme tesisleri devlet kanun yokmuş gibi adam soyuyorlar ticaret bakanlığı buralarda hiç denetim yapı Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • dahlin Aygün: Sonuç yine faiş fiyat merak ediyorum akapeliler mutlumu Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • idris sağsöz: değilim ve pişmanım ama eylülde düzelecek 0 1 Yayından Kaldır
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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, ilk 6 ayda 369 firmaya 152 milyon TL idari para cezası uyguladı - Son Dakika


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