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Ticaret Bakanlığı, ithalat denetimlerinde düzenlemeye gitti

Ticaret Bakanlığı, telsiz ekipmanları ve 'CE' işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimlerinde düzenlemeye gitti. Bakanlık, 'CE' İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde değişiklik yaparak, elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını da denetim kapsamına aldı. Ayrıca, et kıyma makinaları ve diğer cihazların kapsamı da düzenlendi. Telsiz ekipmanlarının ithalat denetimine ilişkin tebliğe ise bazı akıllı cihaz ekipmanları eklendi. Yapılan düzenlemeler 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, ithalat denetimlerinde düzenlemeye gitti
06.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:31
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Ticaret Bakanlığı, telsiz ekipmanları ve "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimlerinde düzenlemeye gitti.

Bakanlığın, "'CE' İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ithalatta denetime tabi ürünler listesine "elektrikli araçlar için şarj istasyonları" da eklendi. Ayrıca, listede yer alan et kıyma makinaları ile buna yönelik diğer cihazların kapsamı da düzenlendi.

Bakanlığın, "Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ine göre de ithalatta denetime tabi ürünler listesine bazı akıllı cihaz ekipmanları eklendi.

Söz konusu tebliğler, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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