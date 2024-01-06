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Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşme Yöntemiyle Faaliyet Yürüten Firmalara 86 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşme Yöntemiyle Faaliyet Yürüten Firmalara 86 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemiyle faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, 5 firma hakkında erişim engellenirken, 8 firma hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapıldığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin 2024 yılında da devam edeceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşme Yöntemiyle Faaliyet Yürüten Firmalara 86 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı
06.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:47
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TİCARET Bakanlığı, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle; toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmeler, teknolojinin hızlı gelişimiyle gün geçtikçe daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Söz konusu teknolojik gelişmelere ve tüketici alışkanlıklarının değişimine bağlı olarak hızla gelişen bu alan tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirmektedir. 6502 sayılı 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un temel amacı tüketiciyi korumaktır. Bu amaca uygun olarak 6502 sayılı Kanun ve 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği' hükümlerinin firmalar tarafından doğru uygulanması son derece önem arz etmektedir. Piyasada faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamaları Bakanlığımız radarına girmekte ve incelenmektedir" denildi.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalara ilişkin, "Enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından, 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar olmak üzere, tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Ticaret Bakanlığımız tarafından resen, hem de Bakanlığımıza 'CİMER', 'e-Devlet', 'Yazılı Başvuru' ve 'Bakana Ulaşın' kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı bir şekilde denetlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

'5 FİRMAYA ERİŞİM ENGELLENDİ'

Ticaret Bakanlığı tarafından 2023 yılında (21.12.2023 tarihi itibarıyla) mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten firmalara yönelik inceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen mevzuata aykırı iş ve eylemlere uygulanan yaptırımlar şöyle aktarıldı:

"58 firmaya, toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulanmış, 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilmiş, 'Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'inci maddeleri uyarınca 'dolandırıcılık' suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılmıştır. Bununla birlikte, halihazırda 25 firma nezdinde inceleme ve denetim süreci devam etmektedir. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın bir şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşme Yöntemiyle Faaliyet Yürüten Firmalara 86 Milyon TL İdari Para Cezası Uyguladı - Son Dakika


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