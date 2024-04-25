Michael Jordan İmzalı Spor Ayakkabılar Gümrükte Terk Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Michael Jordan İmzalı Spor Ayakkabılar Gümrükte Terk Edildi

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemi tamamlanmadığı için terk edilen Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkardı. İhale sürecinde teklif veren olmaması üzerine ayakkabılar yeniden ihaleye çıkarıldı. Tüzel veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilen spor ayakkabıları, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi yapılmadığı için tasfiye sürecine alınıp satışa çıkarılıyor.

25.04.2024 11:11
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TİCARET Bakanlığı, mevzuata uygun şekilde gümrük işlemi tamamlanmadığı için gümrükte terk edilen ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabıyı 5 milyon liraya satışa çıkarttı.

Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale ile satışa çıkarttığı eşyalar arasında 'Koleksiyonluk spor malzemeleri' kategorisinde yer alan spor ayakkabılar dikkat çekti. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın imzasını taşıdığı belirtilen 3 çift spor ayakkabı, 15 Nisan'da ihaleye çıkartıldı. Ticaret Bakanlığı'nın Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne (TİM) ait 2 Numaralı Tasfiye Ambarı'nda bulunan 3 çift spor ayakkabının satış bedeli de 5 milyon lira olarak belirlendi. İhale 19 Nisan'da sona erdi. Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı.

Ticaret Bakanlığı, tüzel kişiler veya gerçek kişiler tarafından gümrüklere getirilen spor ayakkabılarının mevzuata uyun şekilde gümrük işlemi yapılmadığı için ambarda bekletildiğini yasal süre sonunda da tasfiye sürecine başlatılıp, satış için ihaleye çıkartıldığını bildirdi.

İhale açıklamasında ise şöyle dendi:

"3 adet Michael Jordan imzalı basketbol ayakkabısı. Eşyalar beklemiş vaziyettedir. Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Eşyanın/Aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır."

2,2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Geçen yıl Michael Jordan'ın 1998 yılında NBA final maçında giydiği ayakkabı açık artırmada satıldı. Jordan'a maçı kazandıran ayakkabı, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 2,2 milyon dolara alıcı buldu. Jordan'ın 1998 yılında giydiği bu spor ayakkabı ise 2,2 milyon dolar ile bu zamana kadar satılan en pahalı spor ayakkabı unvanına sahip oldu. Jordan'ın kariyerinin başlarındayken giydiği bir başka spor ayakkabı da 2021 yılında yapılan açık artırmada, 1,47 milyon dolara satılmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Michael Jordan İmzalı Spor Ayakkabılar Gümrükte Terk Edildi - Son Dakika

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