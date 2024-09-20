Ticaret Bakanlığı'ndan Elektrikli Araç İthalatı Düzenlemesi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, elektrikli araç ithalatında tüketicinin korunmasına yönelik şartları plug-in hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletti.

Elektrikli araçların ithalatında tüketici güvenliği ve satış sonrası hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik uygulamaya giren ithalatçının kendisi tarafından 7 bölgede en az 20 servis istasyonu kurulması, araç üreticisinin ülkede yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması ve Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) belgelendirme gibi şartları içeren düzenlemenin kapsamı, eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir araçları kapsayacak şekilde genişletildi. Yapılan bu değişiklikle Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ "İthalat: 2024/22" kapsamı, elektrikli binek araçlara ilave olarak tip onayına tabi binek otomobillerin haricen şarj edilebilir hibrit olanlarının ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit olanlarının da Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanlarının ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak.

Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için Tebliğ hükümlerinde 30 günlük geçiş süresi tanındı. Ticaret Bakanlığının piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içerisinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarını etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi. - ANKARA