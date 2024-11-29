Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu

Bakanlık, gümrüklerdeki kaçakçılığa karşı kararlılıkla mücadele ettiğini açıkladı.

29.11.2024 01:17
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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar, en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçakçılığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten, bir gazetenin, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünü hedef alan ve gerçek dışı bilgi içeren haberinde gündeme getirdiği "pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği" iddiası üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu haberin maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülke çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonu olduğu bildirilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, şimdiye kadar ülke çapında uyuşturucu, tütün mamulleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9 bin 953 farklı olayda 66 milyar 19 milyon lira değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481'i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon liradır. Son 18 aylık sürede yüzde 76 artış oranıyla bin 705 farklı olayda 30 ton 210 kilogram ağırlığında, yaklaşık 33,5 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar liralık uyuşturucu yakalaması, tam yüzde 331 oranında bir artışa denk gelmektedir."

Gümrüklerde tesis edilen modern yöntem ve teknik altyapı sayesinde kaçakçılık ve yasa dışı ticarete karşı mücadelenin son 18 ayda artarak sürdüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar, en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçakçılığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla 86 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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