Ticaret Bakanlığı\'ndan Lojistik Sektörüne Destek

Ticaret Bakanlığı, lojistik ve taşımacılık sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında 13 farklı destek kalemini devreye aldı. İlaveten Markalaşma Programı kapsamında 500 milyon liraya kadar, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı kapsamında ise proje başına yaklaşık 440 milyon liraya kadar destek alınabiliyor.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ev sahipliğinde düzenlenen Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Ticaret Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Semineri'nde, Ticaret Bakanlığı'nın lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destekleri ele alındı. Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında acente komisyonundan yurt dışı birim açılışına, nitelikli personel istihdamından, yurt içi etkinlik katılım desteğine kadar farklı alanlarda destek sağlanırken, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı kapsamında proje başına 440 milyon TL'ye kadar destek veriliyor.

Seminerin açılışında konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Komite Başkanı Murat Baykara sektörün önündeki temel görevin, kamu tarafından sağlanan imkanlardan doğru ve etkin biçimde yararlanmak olduğunu vurguladı. Baykara, kamu ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği istişare toplantılarının sektörün geleceğine ilişkin ortak bir vizyon oluşturulması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Baykara konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programının en temel yapı taşlarından birinin lojistik sektörü olduğunu ve bu vizyon çerçevesinde Türkiye'yi bölgesinde ve küresel anlamda bir süper güç konumuna getirmek için Hizmet İhracatçıları Birliği Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komitesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Sektöre ilişkin verilerin, lojistiğin artık operasyonel bir faaliyet değil; ekonomik büyümenin, rekabetçiliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın stratejik sektörlerinden biri olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Baykara, Ticaret Bakanlığı tarafından 10962 sayılı Karar ile sektöre kazandırılan yeni destek mekanizmalarının; firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, yeni pazarlara açılması ve hizmet ihracatımızın geliştirilmesi açısından son derece önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

Artan belirsizlikler ve yükselen maliyetler karşısında sektörün uluslararası arenada rekabetçiliğini sürdürebilmesi açısından desteklere erişimin stratejik bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Baykara, sektörün ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen destekler dolayısıyla Ticaret Bakanlığına ve emeği geçen tüm bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.

Baykara, sektör temsilcilerine düşen görevin, devletin sağladığı imkanlardan doğru ve etkin şekilde yararlanmak, daha fazla çalışmak, yerli ve milli filoları ulusal ve uluslararası arenada güçlü konuma getirmek ve Türkiye'nin mal ihracatını her koşulda taşımak, hizmet ihracatının artmasına da katkı sağlamak olduğu belirterek sözlerini tamamladı.

HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer de 10962 sayılı Karar ile hayata geçirilen desteklerin sektörün uluslararası rekabet gücünün artırılması ve hizmet ihracatının geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. HİB olarak firmaların destekler konusunda bilgilendirilmesine ve uygulama süreçlerinde doğru şekilde yönlendirilmesine önem verdiklerini ifade eden Özer, seminerin desteklerin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Lojistik hizmetleri ihracatı 42,4 milyar dolara ulaştı

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, lojistik ve taşımacılık sektörünün Türkiye ekonomisi için ne anlama geldiğini rakamlarla örnek vererek anlattı. Lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatının 2002 yılında 2,7 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 42,4 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Sönmez, Türkiye'nin lojistik hizmet ihracatında dünyada dokuzuncu sırada bulunduğunu söyledi. Sönmez, lojistiğin yalnızca bir taşıma faaliyeti olmadığını, üretim ile ihracat arasındaki stratejik bağlantıyı oluşturduğunu belirterek, güçlü lojistik altyapısının ihracatın rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

13 farklı destek kalemi

Türkiye ile dünyada lojistik sektörünün küresel görünümüne ilişkin detaylı bilgileri ve bakanlığın sunduğu desteklerin ayrıntılarını ise Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş anlattı. En baz programda 13 farklı destek kalemi uyguladıklarını hatırlatan Dr. Karakaş'ın verdiği bilgiye göre; Hizmet Sektörleri Atılım Programı kapsamında acente komisyonu, belgelendirme, yurt dışı birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, yurt dışı ve yurt içi etkinlik katılımı, yurt dışı etkinlik organizasyonu, tescil ve koruma, iş gücü geliştirme, rapor ve veri tabanı üyeliği ile uluslararası kuruluşlara üyelik destekleri sağlanıyor. Ayrıca iş birliği kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyetleri ile HİSER projeleri de destek kapsamında bulunuyor. Acente komisyonu desteğinde yüzde 50 oranında ve beş yıl süreyle yıllık 6 milyon TL'ye kadar destek sağlanırken, belgelendirme desteğinde yıllık üst limit 4 milyon TL olarak uygulanıyor. Yurt dışında açılan birimlerde ise ülke başına beş yıl süreyle ve birim başına yıllık 6 milyon TL'ye kadar destek veriliyor. HİSER projelerinde en az sekiz yararlanıcının bir araya gelmesi gerekiyor. İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, istihdam, tanıtım ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin yüzde 75'i desteklenirken, proje başına üst limit 43 milyon TL olarak uygulanıyor. İş gücü geliştirme desteği kapsamında ise yurt içinde istihdam edilen personel için aylık kişi başı 90 bin TL'ye, yurt dışında istihdam edilen personel için ise aylık kişi başı 250 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.

Markalaşmaya 500 milyon lira

Markalaşma Programı kapsamında Marka Destek Programı ve Turquality Destek Programı olmak üzere iki farklı mekanizma uygulanıyor. Destek oranı genel olarak yüzde 50 olurken, yıllık üst limit Marka Destek Programı'nda 250 milyon TL, Turquality kapsamında ise 500 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bugün lojistik, ulaştırma-altyapı ve havayolu yolcu taşımacılığı sektörlerinden toplam 23 firma Markalaşma Programı kapsamında destekleniyor.

Seminerde öne çıkan bir diğer mekanizma ise Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Programı oldu. Dr. Karakaş'ın verdiği bilgiye göre; program kapsamında merkez ve cep depolardan oluşan, farklı taşıma modlarına bağlantılı entegre dağıtım ağlarının kurulması hedefleniyor. Depolama, yükleme, boşaltma, elleçleme, soğuk depolama, kargo birleştirme ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra yazılım ve sistem altyapısı da destekleniyor. Kurulum ve işletme giderlerinin yüzde 50'si desteklenirken, kurulum işletme giderlerine ilişkin destek tutarı 300 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Cep depo kira desteğinde ise yıllık üst limit 120 milyon TL olarak uygulanıyor.

Dr. Yusuf Karakaş, bugüne kadar lojistik ve taşımacılık sektörüne sağlanan toplam destek tutarının 4,57 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, hedefin Türk ürünlerinin yalnızca yurt dışına çıkarılması değil, hedef pazarlarda doğru noktaya, doğru zamanda ve rekabetçi maliyetlerle ulaştırılması olduğunu vurguladı. YLDA'larla Türk lojistik sektörü ve üreticilerin yurt dışında yerel oyuncularla aynı şartlarda rekabet etmesinin sağlandığının altını çizdi.

Seminer, sektör temsilcilerinin Ticaret Bakanlığı yetkililerine yönelttiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - İSTANBUL