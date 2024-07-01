Ticaret Bakanlığı, Nevşehir'deki Soğuk Hava Depolarında Denetimleri Artırıyor

Ekonomi

Son günlerde limon fiyatındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı Nevşehir'de bulunan soğuk hava depolarındaki denetimlerini artırdı.

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar bölgesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında denetim yaptı.

Mersin ve Adana bölgesinde yetişen limonlar hasat edildikten sonra Kapadokya bölgesinde bulunan ve doğal kayalar oyularak ortaya çıkan soğuk hava depolarında saklanıyor.

"Biz depoculuğunu yapıyoruz"

Doğal soğuk hava depo işletmecisi Hamit Doğan, bu yıl maliyet artışları nedeniyle bölgeye gelen yıllık 4 milyon sandık limonunun yaklaşık 1 milyon sandığa düştüğünü söyledi. Depo işletmecisi Hamit Doğan, "Limonlarınız Mersin ve Adana bölgesinde aşırı sıcaklıklarda dayanamayacağı için 11. ayın sonuna doğru Ortahisar ve kavak bölgesine taşınıyor. Buradaki depoların bir özelliği var, yazın 30 - 35 dedece sıcaklıklarda deponun iç sıcaklığı 9 dereceyi geçmeyecek derecede muhafaza ediyor. Bu sayede limonlarımızı burada sağlıklı bir şekilde bekletiliyoruz. Biz burada limonların depoculuğunu yapıyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz Mersin - Adana bölgesinde hasat edilen malları gönderiyorlar. Bu şekilde biz depoculuğu yapıyoruz. İç piyasada ve ihracatta değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Depo çıkış fiyatı 50 lira"

Kapadokya bölgesinde bulunan doğal soğuk hava depolarında depolanan limonların çıkış fiyatlarının 50 lira civarında olduğunu söyleyen depo işletmecisi Hamit Doğan, "Şu anda depo çıkış fiyatları 45 - 50 lira bandında devam ediyor. Bu yılki Mersin bölgesinde çiftçi maliyetlerden dolayı geçen yıl çiftçilerimiz çok büyük zarar ettiler. Geçen yıl yaklaşık 4 milyon sandık limonu bu bölgedeki depolarımızda muhafaza etmiştik. Mersin Adana bölgesinde maliyetler ve nakliye yüksek olduğu için üretici hasat yapamadı. Bu yıl Ortahisar ve Kavak bölgesine yaklaşık 1 milyon sandık limon girişi oldu. Fiyatların bu şekilde yükselmesi ve çürük oranı bu yıl yüzde 30 civarında olmasından dolayı fiyatları etkiledi. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde de birinci kalite limonlarımız depolarınızı da mevcut" şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarının sürekli denetlenerek kontrol altında tutulduğunu söyleyen Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygur da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kapadokya bölgesinde bulunan soğuk hava depolarımızda sakladığımız limonlar ikinci ay itibarıyla depolara girmiş ve şu ana kadar da muhafaza edilmiş vaziyette. Müstahsil arkadaşlarımız bölgeye girişlerin dörtte bir oranında azaldığını söylüyorlar. Firmaların burayı sadece kiralama amacıyla kullandığını, ürünlerin kendilerinin olmadığını beyan ettiler. Biz gerekli denetimleri yapıyoruz, afaki artışlardan dolayı vatandaşımızın zarar görmemesi için gerekli işlemleri yapıyoruz. Her gün denetimlerimiz devam edecek" dedi. - NEVŞEHİR