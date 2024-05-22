Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu 15 milyon lira ceza uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu 15 milyon lira ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu 15 milyon lira ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı, kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonları gibi ürünlerin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla hizmet almak isteyen tüketicilerin sahte yetkili servisler tarafından mağdur edildiğini belirterek, 2 yılda 15 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu. Bakanlık, vatandaşları Servis Bilgi Sistemi'ni kullanmaları konusunda uyardı ve sahte yetkili servislere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

22.05.2024 10:15
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Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu iki yılda 15 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerin, yetkili olmamalarına rağmen tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiği görüldü.

Bu kapsamda sahte yetkili servislere yönelik hem bakanlıkça gerçekleştirilen denetimler hem de bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından internet arama motorları ve sosyal medya üzerinden reklamlara ilişkin yürütülen inceleme sonucunda iki yılda yaklaşık 15 milyon lira ceza uygulandı.

Vatandaşlara "Servis Bilgi Sistemi"ni kullanma uyarısı

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerin ardından suç unsuru teşkil eden uygulamaların tespit edilmesi durumda ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

Öte yandan olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için tüketicilerin bazı hususlara dikkat etmeleri önem taşıyor. Buna göre, vatandaşların, yetkili servis bilgileri için bakanlık tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) kullanmaları gerekiyor.

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logolarının da tüketiciler tarafından yeterli görülmemesi, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde ya da SERBİS'de yer alıp almadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Tüketiciler, konuya ilişkin şikayetlerini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığın web sayfası üzerinden iletebiliyor.

Tüketicileri mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik denetimlerin sürdürüleceği, gerekli idari yaptırımlara devam edileceği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, sahte yetkili servislere denetimler ve Reklam Kurulu incelemeleri sonucu 15 milyon lira ceza uyguladı - Son Dakika

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