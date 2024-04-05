Ticaret Bakanlığından Ramazan Bayramı denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığından Ramazan Bayramı denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ankara'da yapılan denetimde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

05.04.2024 19:16
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Ticaret Bakanlığından Ramazan Bayramı denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede bakanlık ekiplerince Ankara'da denetimler yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığından Ramazan Bayramı denetimi - Son Dakika

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