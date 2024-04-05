Ticaret Bakanlığından Ramazan Bayramı denetimi
ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesince Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.
Düzenli olarak market denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede bakanlık ekiplerince Ankara'da denetimler yapıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı ekipleri, bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.
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Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
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