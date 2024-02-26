Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2023 Yılı Dördüncü Çeyrekte Yüzde 12,5 Arttı

Ekonomi

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen 'Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı.

Yayımlanan veriye göre 2023 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,2, reel olarak ise yüzde 21,8 oranında arttı.

Türkiye genelinde, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 98,9, reel olarak ise yüzde 22,2 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 94,2, reel olarak ise yüzde 19,3 oranında yükseldi.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 9,4, 14,5 ve 13,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 80,9, 110,2 ve 110,1 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL