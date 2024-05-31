Ticari Gayrimenkul Fiyatları Yılın İlk Çeyreğinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticari Gayrimenkul Fiyatları Yılın İlk Çeyreğinde Arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyatları Yılın İlk Çeyreğinde Arttı

Türkiye'de ticari gayrimenkul fiyatları, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise ticari gayrimenkul fiyat endeksleri yükseliş gösterdi.

31.05.2024 11:00
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Ticari gayrimenkul fiyat endeksi yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı ilk çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 81,7, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında arttı.

Türkiye genelinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 9,6 oranında arttı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,0 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 75,1, reel olarak ise yüzde 5,0 oranında arttı.

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 11,2, 13,1 ve 11,4 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 69,1, 92,6 ve 81,3 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticari Gayrimenkul Fiyatları Yılın İlk Çeyreğinde Arttı - Son Dakika

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