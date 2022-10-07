TİGEM arazisinde yetiştirilen ve ihraç edilen sertifikalı limonun hasadı yapılıyor - Son Dakika
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TİGEM arazisinde yetiştirilen ve ihraç edilen sertifikalı limonun hasadı yapılıyor

07.10.2022 13:38
TİGEM arazisinde yetiştirilen ve ihraç edilen sertifikalı limonun hasadı yapılıyor

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde üretilen "Globalgap" ihracat sertifikalı limon, dalında satılarak Avrupa pazarına gönderiliyor.

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde üretilen "Globalgap" ihracat sertifikalı limon, dalında satılarak Avrupa pazarına gönderiliyor.

TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan arazilerinde yetiştirilen limon, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhaleyi kazanan firmalar "interdonato" cinsi limonu toplamak için çalışma başlattı. Çok sayıda tarım işçisinin görev aldığı hasatta hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İşçilerin dalından özel kesim makaslarıyla topladığı limon küfelerden kasalara aktarılıyor. Daha sonra traktörle taşınarak tırlara yüklenen limonlar firmalar tarafından paketlenerek Avrupa ülkelerine gönderilecek.

TİGEM Dalaman Bitki Üretim Şefi Namık Kemal Balki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİGEM arazilerinde 6 bin 300 dekar narenciye bahçesi bulunduğunu, bunun 2 bin 200 dekarında "interdonato" limonu yetiştirildiğini söyledi.

Yetiştirilen limonun ihraç kalitesinde dalında ihale edildiğini anlatan Balki, ihaleyi kazanan firmaların da topladıkları ürünleri bekletmeden yurt dışına gönderdiğini kaydetti.

Yurt dışına gidecek ilk ürünlerin hasadının yapıldığını belirten Balki, "Bizim yetiştirdiğimiz yaklaşık 3 bin ton ürün ihaleyle satıldı. Üretimimizde iç ve dış pazar için iki sertifika var. 'Globalgap' sertifikası ile yetiştirilen ürünler ihracatta büyük avantaj sağlıyor. Yurt dışına satışlarda özellikle 'Globalgap' sertifikalı ürünler tercih ediliyor." dedi.

Balki, en iyi ürünü elde etmek için çalıştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"TİGEM'de yetiştirilen limonlar ilk kesim iriliğine, ihracatta müsaade edilen meyve suyu oranına ulaştığı için ilk hasat burada başladı. İlk kesilen limonların ihracata hızlı gitmesinin en önemli sebebi eylül ayı sonundan itibaren 20 günlük sürede dünyaya limon satan tek ülke Türkiye. Bu, ihracatçımız için de bizim için de avantaj. İhracatçı, bu kısa dönemdeki satışlardan iyi bir gelir elde ediyor. Pazara erken girmek bize büyük avantaj sağlıyor. "

Limonu en fazla Rusya'ya gönderiyoruz

Avrupa ülkelerine limon ihracatı yapan firma yetkilisi Beyhan Aydoğdu ise TİGEM arazilerindeki limonları özenle toplayıp kasaladıktan sonra İzmir'e taşıdıklarını söyledi.

Burada ihracata gönderecekleri limonları ayırdıklarını dile getiren Aydoğdu, "Limon hassas bir ürün. Bu nedenle özenle toplanması gerekiyor. Burada kasaya konulan ürünleri fabrikamıza taşıdıktan sonra özenle yıkayıp paketledikten sonra ihracata gönderiyoruz. Ürünlerimizin büyük bölümünü Rusya'ya gönderiyoruz. Ayrıca Kuzey Makedonya, Polonya ve birçok Avrupa ülkesine de limon gönderiyoruz." diye konuştu.

Aydoğdu, yaklaşık 15 bin ton limon topladıklarını, bunun yüzde 80'inin Muğla'da gerçekleştiğini ve ürünlerin büyük bölümünün ihracata gittiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Dalaman, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM arazisinde yetiştirilen ve ihraç edilen sertifikalı limonun hasadı yapılıyor - Son Dakika

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