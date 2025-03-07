TİKA, Afganistan'da 300 Çiftçiye Tarım Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TİKA, Afganistan'da 300 Çiftçiye Tarım Desteği Sağladı

TİKA, IOFS ile Afganistan'da 300 çiftçiye buğday tohumu ve gübre yardımı yaparak gıda güvenliğini arttırdı.

07.03.2025 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) iş birliğiyle Afganistan'da hayata geçirilen projeyle 300 çiftçiye sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağladı.

Afganistan'ın gıda güvenliğini güçlendirmek ve yerel buğday üretimini artırmak amacıyla TİKA ile IOFS tarafından gerçekleştirilen proje ile ülkenin ithalat bağımlılığını azaltmak ve sürdürülebilir tarıma teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Logar vilayetinin Pul-e-Alam, Muhammad Aağa ve Berekiberek ilçelerinde 300 çiftçiye 50'şer kilogram sertifikalı buğday tohumu, 50 kilogram DAP gübresi ve 100 kilogram üre gübresi dağıtıldı. Destek, Afganistan'da tarımsal üretimi artırarak yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor.

Projenin teslim törenine, Türkiye Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Bilal Emre Biral, Kazakistan'ın Afganistan Büyükelçisi Gaziz Akbasov, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mevlevi Sadrazam Osmani, Logar Vali Yardımcısı Mevlevi Enver Dinperver, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, IOFS Koordinatörü Emre Yüksek ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Biral, törende yaptığı konuşmada, "TİKA, Türk Kızılayı, THY ve diğer kurumlarımızla Afganistan halkına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan ise Afganistan ekonomisi için tarım sektörünün önemini vurgulayarak, projenin başarılı olmasını temenni etti ve ilerleyen dönemde afyon ve kenevirden arındırılmış arazilerde ayçiçeği ekimi gibi projelerle desteklerin süreceğini belirtti.

IOFS Koordinatörü Yüksek, TİKA'ya iş birliği için teşekkür ederek Kazakistan Hükümeti ve CİCA'nın desteklerine de değindi. Afganistan Tarım Bakan Yardımcısı Osmani ve Logar Vali Yardımcısı Dinperver, projenin zamanında uygulanmasının önemini vurgulayarak Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını sundu. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Afganistan, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİKA, Afganistan'da 300 Çiftçiye Tarım Desteği Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: TİKA, Afganistan'da 300 Çiftçiye Tarım Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.