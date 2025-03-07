TİKA, Afganistan'da 300 Çiftçiye Tarım Desteği Sağladı

Ekonomi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) iş birliğiyle Afganistan'da hayata geçirilen projeyle 300 çiftçiye sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağladı.

Afganistan'ın gıda güvenliğini güçlendirmek ve yerel buğday üretimini artırmak amacıyla TİKA ile IOFS tarafından gerçekleştirilen proje ile ülkenin ithalat bağımlılığını azaltmak ve sürdürülebilir tarıma teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Logar vilayetinin Pul-e-Alam, Muhammad Aağa ve Berekiberek ilçelerinde 300 çiftçiye 50'şer kilogram sertifikalı buğday tohumu, 50 kilogram DAP gübresi ve 100 kilogram üre gübresi dağıtıldı. Destek, Afganistan'da tarımsal üretimi artırarak yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor.

Projenin teslim törenine, Türkiye Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Bilal Emre Biral, Kazakistan'ın Afganistan Büyükelçisi Gaziz Akbasov, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mevlevi Sadrazam Osmani, Logar Vali Yardımcısı Mevlevi Enver Dinperver, TİKA Kabil Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, IOFS Koordinatörü Emre Yüksek ve diğer yetkililer katıldı.

Türkiye Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Biral, törende yaptığı konuşmada, "TİKA, Türk Kızılayı, THY ve diğer kurumlarımızla Afganistan halkına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

TİKA Kabil Koordinatörü Erdoğan ise Afganistan ekonomisi için tarım sektörünün önemini vurgulayarak, projenin başarılı olmasını temenni etti ve ilerleyen dönemde afyon ve kenevirden arındırılmış arazilerde ayçiçeği ekimi gibi projelerle desteklerin süreceğini belirtti.

IOFS Koordinatörü Yüksek, TİKA'ya iş birliği için teşekkür ederek Kazakistan Hükümeti ve CİCA'nın desteklerine de değindi. Afganistan Tarım Bakan Yardımcısı Osmani ve Logar Vali Yardımcısı Dinperver, projenin zamanında uygulanmasının önemini vurgulayarak Türkiye'ye ve TİKA'ya şükranlarını sundu. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi. - ANKARA