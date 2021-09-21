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TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi - Son Dakika

TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi

21.09.2021 16:12
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi, System.String[]

TikTok'un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi. Gençler, uygulamada sınırsız jeton gönderme açığını tespit etmişti.

Türk gençler TikTok'un ödül teklifini reddetti. Daha önce Instagram'da da açık yakalayan gençler Tiktok'un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu. Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti. Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, "Daha önce Türkiye'den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik" dedi.

"NE KADAR CİDDİ BİR AÇIK OLDUĞUNUN FARKINA VARDILAR"

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar" diye konuştu.

İLK ÖNCE BİN 500 DOLAR TEKLİF ETMİŞLERDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok'a bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.

TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi

Instagram, Tiktok, dolar, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi - Son Dakika
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