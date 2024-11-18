TİM Başkanı Gültepe, Irak Genel Ticaret Heyeti açılış programında konuştu Açıklaması

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl yaklaşık 15 bin firmanın Irak'a ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ülkenizle ticaret yapıyor. Bu yıl ocak-kasım dönemindeki ihracatımız 11 milyar dolara yaklaştı. Irak, en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke konumunda." dedi.

"Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında Irak Genel Ticaret Heyeti açılış programı Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra TİM ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleri katıldı.

TİM Başkanı Gültepe, programın açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında köklü bağlar bulunduğunu ve bu bağları daha da güçlendirmek için Bağdat'ta olduklarını dile getirdi.

Gültepe, Bağdat'ın, tarih boyunca küresel ticaretin kesişim noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bin yıldır yolu bu topraklara düşen kaşifler, gezginler, yazarlar Bağdat'ın ticari önemine dikkati çekiyor. Örneğin büyük gezgin Evliya Çelebi, Bağdat'ı şöyle anlatıyor: 'Her köşe başında bir pazar, her pazarda dünyanın dört bir yanından getirilmiş mallar var...' Irak ve Bağdat son çeyrek asırda çok zorlu dönemlerden geçti. Bu topraklarda büyük acılar, trajediler yaşandı. Biliyoruz ki dostluklar zor günlerde sınanır. Biz bu zor günlerde hep Iraklı dostlarımızın yanında olduk. Bugün yepyeni bir Irak inşa edilirken de yanınızdayız."

"İkili ticaret hacmimiz 2023'te 14 milyar doları aştı"

Gültepe, "İkili ticaret hacmimiz 2023'te 14 milyar doları aştı. Geçen yıl yaklaşık 15 bin firmamız Irak'a ihracat gerçekleştirdi. Neredeyse her 10 ihracatçımızdan biri ülkenizle ticaret yapıyor. Bu yıl ocak-kasım dönemindeki ihracatımız 11 milyar dolara yaklaştı. Irak, en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülke konumunda." diye konuştu.

Sektörel anlamda bakıldığında hububat, kimya ve mobilyanın öne çıktığını aktaran Gültepe, ocak-ekim döneminde Irak'a, 1,8 milyar dolarlık hububat, 956 milyon dolarlık kimyevi madde, 923 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünü ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gültepe, gemi, yat ve hizmetleri, mücevher ve yaş meyve sebze sektörlerinin ihracatında da dikkat çekici artışlar olduğunu ifade etti.

Bu dönemde 24 sektörün Irak'a ihracatını artırdığına işaret eden Gültepe, sektörlerin bu başarıyı 2025'te de devam ettirmesini arzu ettiklerini belirtti.

Gültepe, Irak'ın hizmet sektörü için de önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, "Seyahat hariç, geçen yıl ülkenize 1,3 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Müteahhitlik hizmetleri burada önemli yer tutuyor. Bildiğiniz üzere, en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde Türkiye'den 40 firma var. Listede Çin'in ardından ikinci sıradayız. Son 4 yılda yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizin yüzde 7,3'ünü Irak'ta gerçekleştirdik. Irak bu dönemde en yüksek hacimli iş yüklendiğimiz ikinci ülke. Bugün müteahhitlik firmalarımızın temsilcileri de bizimle birlikte. İnşallah, tüm sektörlerimiz için verimli bir program olacak." şeklinde konuştu.

"Kalkınma Yolu Projesi ile Irak, yine stratejik bir ticaret güzergahı olacak"

TİM Başkanı Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki ziyaretine değinerek, iki ülke arasında ilişkileri güçlendirecek çok önemli anlaşmaların imzalandığını anımsattı.

Söz konusu ziyarette Kalkınma Yolu Projesi'nin temellerinin atıldığına vurgu yapan Gültepe, şöyle devam etti:

"Proje, doğu ve batıyı Irak ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayacak. Irak tıpkı geçmişte olduğu gibi yine stratejik bir ticaret güzergahı olacak. Bağdat'ın ardından Kalkınma Yolu'nun başlangıç noktası Basra'ya geçeceğiz. Basra'da da Iraklı dostlarımızla karşılıklı 'kazan-kazan' temelinde neler yapabileceğimizi konuşacağız. Irak'la ticaretimizde genel olarak sorunsuz diyebileceğimiz işbirliği var ama bir konuya dikkat çekmeden geçemeyeceğim. Irak, bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklamış bulunuyor. Bu yasağın bir an önce kaldırılacağını ümit ediyoruz. Biz ticareti ülkeler arasında yeni dostluk köprüleri inşa etmenin bir aracı olarak görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu anlayışla Bağdat'tayız. Bu buluşmanın, yeni işbirlikleri için dönüm noktası olmasını diliyorum."