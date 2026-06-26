TİM Başkanı: 2026'da 400 milyar dolar ihracat hedefliyoruz - Son Dakika
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TİM Başkanı: 2026'da 400 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

TİM Başkanı: 2026\'da 400 milyar dolar ihracat hedefliyoruz
26.06.2026 17:34
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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2026'da 282 milyar dolar mal, 128 milyar dolar hizmet ihracatı ile ilk kez 400 milyar doları aşmayı hedeflediklerini, ancak Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak için daha fazla artış gerektiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, bu yıl 282 milyar dolarlık mal, 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah bu yıl ihracatta ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacağız ancak bu sınırlı artışları yeterli görmüyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz." dedi.

TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey katılımla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

TİM'in olağan seçimli genel kurulunun yapıldığı etkinlik kapsamında 2025'te Türkiye'nin yaptığı toplam 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile e-ihracatta ilk sırayı alan firmalara ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin 2025'te toplam 396 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatarak, hem mal hem de hizmet ihracatında en yüksek yıllık değerlere ulaşıldığını hatırlattı.

Geçen yılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendileri için gösterdiği 390 milyar dolarlık hedefin üzerinde kapattıklarını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılı 396 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatıyla tamamlamanın gururunu yaşadık. Bu yıl 282 milyar dolarlık mal, 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz. İnşallah ihracatta bu yıl ilk kez 400 milyar dolar sınırını aşacağız. Bölgemizdeki savaşlara, artan jeopolitik risklere ve yükselen korumacılık duvarlarına rağmen ihracatta elde ettiğimiz sınırlı artışları asla yeterli görmüyoruz. Çünkü biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için 27 sektörün tamamından katkı alabilmeli, ihracatımızı her yıl çift haneli büyütebilmeliyiz. Ülkemizde bu potansiyelin fazlasıyla olduğuna inanıyoruz."

"İhracatçıyı sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, kalkınmanın temelinde üretimin bulunduğunu, kalıcı büyümenin de ancak üretim ve ihracatla gerçekleşebileceğini belirterek, sürdürülebilir kalkınma için ekonomik büyümenin en az yarısının üretim ve ihracattan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonominin lokomotifinin her zaman üretim ve ihracat olması gerektiğinin altını çizen Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün ülkelerin ekonomik gücü sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, ürettiklerini dünyaya satabilme kapasiteleriyle de ölçülüyor. Bu anlamda baktığımızda ihracat yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve elbette dövizdir. İhracat ekonomik bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Özetle, ekonominin müdafaa sathı fabrikalardır. O fabrikalar ki jeopolitik gücün, istikrarın, geleceğe güvenin en önemli kaleleridir. Dolayısıyla biz ihracatçıyı sadece üretip satan değil, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz."

"Rekabetçiliğimizi geri alacak ekonomik kararlara ihtiyacımız var"

Mustafa Gültepe, küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, rekabetin her geçen gün daha da zorlaştığını, korumacılık eğilimlerinin arttığını, jeopolitik risklerin çoğaldığını anlattı.

Böyle bir süreçte rekabetçi kalabilmenin çok daha büyük önem kazandığını vurgulayan Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için anahtar kelime rekabetçilik. Dolayısıyla rekabetçiliğimizi geri alacak hamlelere ve ekonomik kararlara ihtiyacımız var. Çünkü fiyat rekabetinin kaybedildiği yerde pazar kaybı başlıyor. Pazar kaybının yaşandığı yerde de üretim ve istihdam baskı altına giriyor. Yine böylesi dönemlerde ihracatçıların uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimi çok büyük önem taşıyor. Şartlar zor olsa da hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık, kapılmıyoruz."

Sektörlerinde birinci olan firmalar

Törende e-ihracatta ilk 3'e giren ve mal ihracatında sektör lideri olan şirketlere ödülleri Ticaret Bakanı Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Adalet Bakanı Gürlek, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İçişleri Bakanı Çiftçi ve TİM Başkanı Gültepe tarafından verildi.

"E-Ticaret İhracat" kategorisinde ilk 3'e sırasıyla Trendyol, LC Waikiki ve KFC Gıda Tekstil Sanayi şirketlerinin girdiği açıklandı.

Törende ödül alan ve sektörlerinde birinci olan firmalar ise şu şekilde:

Firma AdıSektör
Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ2025 Yılı Çelik Sektör Şampiyonu
Şişecam Dış Ticaret AŞ2025 Yılı Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Şampiyonu
Kibar Dış Ticaret AŞ2025 Yılı Demir ve Demir Dışı Metaller Sektör Şampiyonu
Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Deri ve Deri Mamulleri Sektör Şampiyonu
Vestel Ticaret AŞ2025 Yılı Elektrik ve Elektronik Sektör Şampiyonu
Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ2025 Yılı Fındık ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm2025 Yılı Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektör Şampiyonu
Erdemoğlu Dış Ticaret AŞ2025 Yılı Halı Sektör Şampiyonu
Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret2025 Yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Şampiyonu
Türk Hava Yolları2025 Yılı Hizmet Sektör Şampiyonu
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Daikın Isıtma ve Soğutma Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ2025 Yılı İklimlendirme Sanayii Sektör Şampiyonu
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ2025 Yılı Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Kuru Meyve ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret AŞ2025 Yılı Madencilik Ürünleri Sektör Şampiyonu
Arçelik2025 Yılı Makine ve Aksamları Sektör Şampiyonu
Döhler Gıda2025 Yılı Meyve Sebze Mamulleri Sektör Şampiyonu
Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Şampiyonu
Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Mücevher Sektör Şampiyonu
Ford Otomotiv Sanayi AŞ2025 Yılı Otomotiv Endüstrisi Sektör Şampiyonu
ARCA Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Savunma ve Havacılık Sanayii Sektör Şampiyonu
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret AŞ2025 Yılı Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Şampiyonu
Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret AŞ2025 Yılı Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektör Şampiyonu
Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş.2025 Yılı Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Şampiyonu
JTI Tütün Ürünleri Sanayi AŞ2025 Yılı Tütün Sektör Şampiyonu
Uçak Kardeşler Gıda AŞ2025 Yılı Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şampiyonu
Verde Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ2025 Yılı Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Şampiyonu

Kaynak: AA

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