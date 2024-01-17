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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Gültepe, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen kareleri inceledi ve oylama sonrası başarılı çalışmaları takdir etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 12:27,  Güncelleme: 12:29
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gültepe, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını oylayan Gültepe, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak dünya", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" karesini tercih eden Gültepe, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın çektiği "Fosfor" başlıklı fotoğrafı oyladı.

TİM Başkanı Gültepe, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok başarılı olduğunu ifade ederek, fotoğrafları çeken muhabirlerle oylamanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Fotoğrafların tarihe düşülen notlar olduğunu dile getiren Gültepe, Anadolu Ajansının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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Mustafa Gültepe, Türkiye, Deprem, Gazze, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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