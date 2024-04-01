TİM Başkanı: Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönem en iyi şekilde değerlendirilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Gültepe, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladığını bildirdi.
Gültepe, 10 ay önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından seçmenin bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptığını anlattı.
Sonuçların Türkiye ve Türk milleti hakkında hayırlı olması temennisinde bulunan Gültepe, şunları kaydetti:
"Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum."
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Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Gayrimenkul sektörü temsilcileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu. Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu belirterek, İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini beklediğini ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
İstanbul'da mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 artış kaydedildi. Sektörel bazda incelendiğinde ise giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66 artış görüldü. Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20 artış kaydedildi.
BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki seçim sonuçlarını değerlendirerek, beklentilerin takipçisi olacaklarını belirtti.
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