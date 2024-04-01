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TİM Başkanı: Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönem en iyi şekilde değerlendirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

TİM Başkanı: Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönem en iyi şekilde değerlendirilecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirerek, önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inandığını belirtti. Gültepe, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla seçimleri tamamladığını ve seçmenin yerel yönetimler için tercihini yaptığını vurguladı. İhracatın Türkiye ekonomisi için önemli bir rol oynadığını ifade eden Gültepe, ekonomiyi güçlendirecek adımların atılacağına inandıklarını ve 2028'de mal ihracatında 375 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 200 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını söyledi.

01.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:27
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladığını bildirdi.

Gültepe, 10 ay önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından seçmenin bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptığını anlattı.

Sonuçların Türkiye ve Türk milleti hakkında hayırlı olması temennisinde bulunan Gültepe, şunları kaydetti:

"Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Gültepe, İhracat, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı: Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönem en iyi şekilde değerlendirilecek - Son Dakika

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